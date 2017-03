Original-Research: Vita 34 AG (von Montega AG): Kaufen

^

Vita 34 AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Vita 34 AG

Unternehmen: Vita 34 AG ISIN: DE000A0BL849

Empfehlung: Kaufen seit: 30.03.2017 Kursziel: 8,40 Analyst: Henrik Markmann

Vita 34 schließt Geschäftsjahr 2016 sehr erfolgreich ab

Vita 34 hat heute den Bericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht.



Die wichtigsten Kennziffern sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

[Tabelle]

Umsatz- und Ergebnisentwicklung: Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung entspricht exakt den Mitte März berichteten vorläufigen Kennziffern. Die eingeschlagenen Buy and Build-Strategie hat im vergangenen Jahr zu einer deutlichen Umsatzsteigerung geführt. Weiteres Expansionspotenzial sieht das Management u.a. im asiatischen Raum. Exemplarisch dafür steht die Ende 2016 eingegangene Kooperation mit dem chinesischen Technologieunternehmen AVIC Biology. In Zusammenarbeit mit Vita 34 wird in Yinchuan eine Stammzellbank nach deutschen Qualitätsstandards aufgebaut. Das Management verspricht sich dadurch Zutritt zur bevölkerungsreichsten Volkswirtschaft der Welt. Darüber hinaus arbeitet Vita 34 an der Gewinnung und Kryokonservierung von autologem Fettgewebe (AdipoVita). Erste Umsatzbeiträge aus dieser Produktinnovation erwartet das Unternehmen ab 2018 (0,2 Mio. Euro aktivierte Entwicklungsleistungen in 2016).

Anpassung der Prognosen: Im Rahmen der vorläufigen Zahlen hatte das Unternehmen bereits einen Ausblick gegeben. Das Management rechnet für 2017 mit einer auf Vorjahresniveau liegenden stabilen EBITDA-Marge von ca. 15%. Wir haben unsere Annahmen nun umfassend überarbeitet (siehe Tabelle links). Die Anhebung der Ergebnisprognosen resultiert im Wesentlichen aus der schneller als geplant voranschreitenden Integration der akquirierten Tochtergesellschaften (u.a. Verlegung des Labors der dänischen StemCare nach Leipzig). Laut Management ist die Integration im vergangenen Jahr bereits weitgehend abgeschlossen worden. Die daraus resultierenden Einsparungen, z.B. durch geringere Miete und Personalkosten, haben wir nun in unseren Prognosen berücksichtigt (MONe 2016: ca. 0,4 Mio. Euro).

Fazit: Insgesamt zeigen die berichteten Zahlen, dass die seit 2014 eingeschlagene Wachstumsstrategie sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig erfolgreich ist. Wir sehen unseren Investment-Case in der jüngsten Entwicklung bestätigt und gehen davon aus, dass Vita 34 auch in Zukunft weiter wächst und eine sukzessive Ergebnissteigerung aufweist. Vor diesem Hintergrund bekräftigen wir die Kaufempfehlung. Das Kursziel erhöht sich infolge der Prognoseanhebung und der Fortschreibung des DCF-Models auf 8,40 Euro (zuvor: 7,50 Euro).

