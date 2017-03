Original-Research: Vita 34 AG (von Montega AG): Kaufen

^

Vorläufige Zahlen übertreffen die Erwartungen, Wachstumsaussichten bleiben positiv

Vita 34 hat gestern vorläufige Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2016 vorgelegt, nachdem am 01.02. bereits vorläufige Umsatzerlöse berichtet worden waren.



Vergangene Woche haben wir im Rahmen eines Unternehmensbesuchs mit dem Management außerdem über die weiteren Wachstumsperspektiven gesprochen.

Deutliches Umsatzwachstum, Margenentwicklung übertrifft Guidance: Die Umsatzerlöse stiegen in 2016 auf 16,3 Mio. Euro (+15%, MONe: 15,9 Mio. Euro) und lagen somit etwas über unserer Schätzung. Das deutliche Wachstum war primär getrieben durch die erhöhte Zahl der neu eingelagerten Stammzelldepots aufgrund der in 2015 erfolgten Akquisitionen. Die EBITDA-Marge lag mit 14,1% ebenfalls über unserer Prognose und der Guidance (8 bis 12%). Dies ist einerseits auf das höhere Umsatzniveau, andererseits jedoch auch auf die schneller als geplant voranschreitende Integration der akquirierten Gesellschaften (u.a. der noch defizitären Stemcare) zurückzuführen.

Positiver Ausblick: Das Management erwartet für 2017 angesichts der Erweiterung der Absatzregionen sowie einer stärkeren Durchdringung bestehender Märkte eine Umsatzsteigerung um 7 bis 10%. Die EBITDA-Marge soll dabei mit ca. 15% stabil bleiben. Die Guidance dürfte von zu erwartenden Sondereffekten geprägt sein und nicht alleine durch operative Verbesserungen erreicht werden können. Wir bleiben daher vorerst mit unseren Prognosen darunter. Klarheit hierzu sollte der GB Ende März bringen.

Weiteres Wachstum avisiert: Im Zuge der konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie plant das Unternehmen, die Aufmerksamkeit für das Thema Nabel-schnurbluteinlagerung durch Marketingmaßnahmen weiter zu erhöhen und so global Marktanteile zu gewinnen. Wichtige Meilensteine der Strategie wurden bereits in 2016 mit dem Eintritt in den skandinavischen Markt (Übernahme der dänischen Stemcare) sowie dem Ausbau der Kooperationen in zahlreichen weiteren Ländern erreicht (u.a. Dubai, Libanon und Türkei). Für die Zukunft sieht Vita 34 z.B. in Südamerika, im Mittleren Osten und vor allem in Asien hervorragende Wachstumschancen. Zudem schreitet laut Management auch die Entwicklung des Produktportfolios gut voran, was mittelfristig weiteres Wachstumspotenzial generieren dürfte.

Fazit: Die besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für 2016 reflektieren bereits den Erfolg der eingeschlagenen Wachstumsstrategie. Die EBITDA-Entwicklung zeigt außerdem, dass auch die Integration der akquirierten Gesellschaften erfolgreich verläuft. Wir bestätigen daher die Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 7,50 Euro.

