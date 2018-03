Original-Research: Vita 34 AG (von Montega AG): Halten

^

Empfehlung: Halten

seit: 22.03.2018

Analyst: Henrik Markmann

Preview Geschäftsbericht 2017: Vita 34 dürfte Jahresziele am

oberen Ende erreicht haben

Vita 34 wird am 28. März den Geschäftsbericht für 2017 vorlegen.



Wir gehen

davon aus, dass die Jahresziele vollumfänglich erreicht wurden und das

Unternehmen einen positiven Ausblick für 2018 kommunizieren wird.

Seracell-Übernahme prägt 2017 und 2018: Die Integration der bereits seit

Ende Juni 2017 vollkonsolidierten Seracell Pharma AG hat Vita 34 schnell

und erfolgreich abgeschlossen. Für Q4 2017 erwarten wir daher einen

signifikanten Umsatzanstieg (+30,4% yoy) auf 5,5 Mio. Euro sowie eine

überproportionale Ergebnisentwicklung, da nahezu alle Sonderkosten, die mit

der Akquisition und Integration verbunden sind, bereits in Q2 2017

angefallen sind (EBITDA Q4 2017e: 0,9 Mio. Euro; +40,5% yoy). Für 2018

rechnen wir insgesamt mit einem positiven Ausblick, der zudem durch den

erstmalig vollen Umsatz und Ergebniseffekt aus der Seracell-Übernahme

begünstigt wird (2018e: Umsatz +33,9%;EBITDA +151,5%).

FACT-Akkreditierung stärkt Wettbewerbsposition: Darüber hinaus dürfte die

jüngst erhaltene FACT-Akkreditierung, die Vita 34 vergangene Woche

verkündet hat, das internationale Wachstum beschleunigen. Das Zertifikat

der Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT) bestätigt,

dass Vita 34 in ihrer Tätigkeit als Stammzellbank höchste

Qualitätsstandards erfüllt. Damit hat das Unternehmen einen umfangreichen

Zertifizierungsprozess erfolgreich durchlaufen. Durch die Akkreditierung

dürfte die ohnehin äußerst starke Wettbewerbsposition weiter zunehmen und

es Vita 34 somit gelingen, das internationale Geschäft mittelfristig

schneller auszuweiten.

Bewertungsmodell angepasst: Wir haben unser DCF-Modell auf 2018 umgestellt

und unsere Prognosen leicht angepasst. In Folge der FACT-Akkreditierung

gehen wir nun in den kommenden Jahren von einem stärkeren internationalen

Wachstum aus. Vita 34 sollte damit insgesamt der 'Vision 2021' (EBITDA in

2021 i.H.v. 10 Mio. Euro, MONe: 6,7 Mio. Euro) ein Stück näher kommen. Wir

erwarten neben der Erreichung der Jahresziele (Umsatz: 18,9 bis 19,4 Mio.

Euro; EBITDA: 1,6 bis 1,9 Mio. Euro) zwar weiteren positiven Newsflow durch

neue Vertriebs- und Kooperationspartnerschaften sowie weitere

M&ATransaktionen,aus fundamentalen Gesichtspunkten halten wir die Bewertung

mit einem EV/EBITDA 2018e von 14,3x aktuell jedoch für fair.

Fazit: Vita 34 dürfte mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts

kommende Woche unsere Erwartungen an das abgelaufenen Jahr erfüllen und

einen positiven Ausblick für 2018 geben. Auf dem aktuellen Niveau sehen wir

jedoch den Großteil der positiven Entwicklung bereits im Kurs eskomptiert.

Nach Anpassung unserer Prognosen und Fortschreibung des DCF-Modells ergibt

sich ein neues Kursziel von 14,00 Euro (zuvor: 12,00 Euro). Aufgrund der

guten Performance der letzten Monate (12M: +138%) lautet das neue Rating

'Halten'.

