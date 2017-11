Original-Research: Valneva (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

^

Original-Research: Valneva - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva

Unternehmen: Valneva

ISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: 9M/17-Ergebnisse

Empfehlung: BUY

seit: 24.11.2017

Kursziel: EUR3,90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:

FR0004056851) veröffentlicht.



Analyst Christian Orquera bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,90.

Zusammenfassung:

Am 9. November meldete Valneva die 9M/17-Ergenisse und hielt eine

Telefonkonferenz ab. Obwohl der Umsatz unsere Schätzungen nur leicht

übertraf, lag das EBITDA mit EUR12,3 Mio. deutlich über dem Vorjahreswert und

unserer Prognose (9M/16: EUR3,5 Mio., FBe: EUR8,2 Mio.). Hauptgrund für das

hervorragende Ergebnis war ein deutlicher Anstieg der Bruttomarge durch

Skaleneffekte. Infolgedessen erhöhte Valneva ihre EBITDA-Prognose auf

EUR10-13 Mio. (bisher: EUR5-10 Mio.). Wir haben unsere Prognose für das Jahr

2017 auf EUR11,5 Mio. angehoben (bisher: EUR9,9 Mio.). Des Weiteren kündigte

das Unternehmen eine Änderung seiner Lizenzstrategie mit dem Lead-Programm

C.diff an. Valneva wird warten, bis der erste Impfstoff eines Konkurrenten

die Genehmigung erhält, um eine direkte Phase-III-Vergleichstudie gegen das

genehmigte Konkurrenzprodukt durchzuführen. In Anbetracht der Tatsache,

dass diese Art von Studie deutlich weniger riskant und teuer ist, sehen wir

die überarbeitete Entwicklungsstrategie als sinnvoll an. Unser

aktualisiertes SOTP-Bewertungsmodell ergibt immer noch ein Kursziel von

EUR3,90. Wir bekräftigen unsere Buy-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE

(ISIN: FR0004056851). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating

and maintained his EUR 3.90 price target.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE

(ISIN: FR0004056851). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating

and maintained his EUR 3.90 price target.

Abstract:

On 9 November, Valneva reported 9M/17 figures and held a conference call.

Although sales were slightly above our estimates, EBITDA amounted to EUR12.3m

and was significantly above the previous year's figure and our forecast

(9M/16: EUR3.5m, FBe: EUR8.2m). The main reason for the excellent result was a

significant increase in the gross margin due to economies of scale.

Consequently, Valneva increased its EBITDA guidance to EUR10-13m (previously:

EUR5-10m). We have raised our 2017E projections to EUR11.5m (previously:

EUR9.9m). Further, the company announced a change in its licensing strategy

with the lead programme C.diff. Valneva intends to wait until a first

competitor vaccine receives approval and then conduct a head-to-head

non-inferiority Phase III trial against the competitor's product.

Considering that this type of trial is significantly less risky and

expensive, the revised development strategy makes sense. Our updated SOTP

valuation model still yields a EUR3.90 price target. We reiterate our Buy

rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/15935.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°