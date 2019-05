Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

Unternehmen: Valneva SE

ISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: Q1 19 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.05.2019

Kursziel: EUR5,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:

FR0004056851) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,50.

Zusammenfassung:

Valnevas Umsatz im ersten Quartal 2019 lag mit EUR34,9 Mio. (Q1/18: EUR32,1

Mio.) nahe an der Konsensschätzung; allerdings lag das EBITDA von EUR8,2 Mio.

(Q1/18: EUR4,9 Mio.) deutlich über dem Konsens und unserer Schätzung von EUR3,2

Mio. bzw. EUR2,7 Mio. Die über den Erwartungen liegende Rentabilität war auf

absolute Rückgänge bei den Umsatzkosten (-6%) und Marketing- und

Vertriebskosten (-6%) trotz steigender Einnahmen und ebenso niedriger als

erwartete Forschungs- und Entwicklungskosten (27% unter dem Konsens)

zurückzuführen. In Q1/19 gab Valneva positive erste Auffrischungsdaten und

letzte Phase-I-Daten für ihren Impfstoffkandidaten gegen die

Lyme-Borreliose, VLA15, sowie positive Zwischenergebnisse der Phase I für

den Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 bekannt. Die

Pipeline-Entwicklung dürfte im weiteren Verlauf des Jahres 2019 weitere

zügige Fortschritte verzeichnen. In Bezug auf VLA 15 wird die endgültige

Dosis voraussichtlich in diesem Quartal erwartet, gefolgt von der

Einleitung einer zweiten Phase-II-Studie. Das Erreichen von Klarheit vor

Ende 2019 hinsichtlich des Partnerschaftsmodells für die Phase-III-Studie

mit VLA15 ist ebenfalls ein wichtiges Managementziel. Für VLA1553 erwartet

das Management bis Mitte 2019 auf Ebene der Dosisgruppen unverblindete

Daten zur Sicherheit und Immunogenität. Diese Daten können den Weg zur

Lizenzierung eröffnen. Das EBITDA in Q1/19 von EUR8,2 Mio. entspricht bereits

der Prognose für das Gesamtjahr von EUR5-10 Mio. Das Management warnt jedoch

davor, dass die Geschäfte von Ixiaro und Dukoral saisonal sind, und dass

die Versorgungs- und Lieferpläne von Ixiaro an das

US-Verteidigungsministerium noch nicht abgeschlossen sind. Vor diesem

Hintergrund hat das Management die Guidance für 2019 nicht geändert. Diese

bleibt bei einem Umsatz von EUR125-135 Mio. und einem EBITDA von EUR5-10 Mio.

Wir belassen unsere Prognosen unverändert und behalten unsere

Kaufempfehlung sowie das Kursziel von EUR5,50 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE

(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 5.50 price target.

Abstract:

Valneva's Q1 2019 revenue of EUR34.9m (Q1/18: EUR32.1m) was close to the

consensus estimate; but EBITDA at EUR8.2m (Q1/18: EUR4.9m) was well above both

the consensus forecast and our estimate of EUR3.2m and EUR2.7m respectively.

Higher than expected profitability was due to absolute reductions in cost

of goods sold (-6.2%) and marketing/distribution expenses (-6.2%) and also

lower than expected R&D costs (27% below consensus). Moreover, during Q1

Valneva announced positive initial booster data and final phase I data for

its Lyme disease vaccine candidate, VLA15, and also positive phase I

interim results for the chikungunya vaccine candidate, VLA1553. Pipeline

development should see further brisk progress during the remainder of 2019.

With respect to VLA15, determination of final doses is expected later this

quarter followed by initiation of a second phase II trial. Achievement of

clarity before the end of 2019 on the partnership model for the phase III

trial with VLA15 is also a key management objective. For VLA1553,

management expects unblinded safety and immunogenicity data at dose group

level by mid-2019 which may open the way to licensure. Q1/19 EBITDA of

EUR8.2m is already in line with full year guidance of EUR5-10m. But management

cautions that the Ixiaro and Dukoral businesses are seasonal and that plans

for the supply and delivery of Ixiaro to the U.S. Department of Defense

have not yet been finalised. Against this background, management has not

changed 2019 guidance which remains for revenues of EUR125-135m and EBITDA of

EUR5-10m. We are leaving our forecasts unchanged and maintain our Buy

recommendation and price target of EUR5.50.

