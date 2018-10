Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

Unternehmen: Valneva SE

ISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: EUR50 Mio.



-Platzierung

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.10.2018

Kursziel: EUR5,40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:

FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 5,80 auf EUR 5,40.

Zusammenfassung:

Valneva hat im Rahmen einer Privatplatzierung Bruttoeinnahmen von EUR50 Mio.

erzielt. Rund 81% der Platzierung wurde an US-amerikanische Investoren

vergeben, darunter auch einige renommierte Gesundheitsfonds. Ende Juni

betrug Valnevas Cash-Position EUR37,7 Mio. Bis Ende 2020 erwarten wir einen

aggregierten Free-Cash-Outflow von EUR18,6 Mio. Valnevas mittelfristiges

klinisches Entwicklungsprogramm (Phase-I-Studien in Chikungunya und Zika

sowie der bevorstehende Start einer Phase-II-Studie bei Lyme-Borreliose)

ist damit gut finanziert. Wir hatten zuvor angenommen, dass die Kosten der

Phase-III-Studie bei Lyme-Borreliose, die nach unserer Einschätzung im Jahr

2021 beginnen wird, vollständig von einem Partner getragen würden. Nach

Gesprächen mit dem Management erwarten wir jedoch, dass Valneva die Kosten

im Rahmen eines Co-Development Agreements teilen wird. Glaxo Smith Kline

(GSK) hat die Möglichkeit, sich an der Studie zu beteiligen. Aber selbst

wenn die Kosten 50-50 geteilt werden, könnte sich der Anteil von Valneva

auf circa USD175 Mio. belaufen. Neben der Stärkung der finanziellen

Position von Valneva sollte sich das umfangreiche Engagement von

US-Investoren als nützlich erweisen, um Kontakte zu entwickeln, die bei der

Finanzierung der Lyme-Borreliose-Phase-III-Studie hilfreich sein könnten.

Wir haben unser Modell angepasst, um die aus der aktuellen Emission

resultierende Verwässerung und eine angenommene Kapitalaufstockung von

USD100 Mio. gegen Ende des Jahres 2020 abzubilden. Angesichts unserer

Erwartung, dass Valneva die Phase-III-Lyme-Borreliose-Studie mitfinanziert,

erhöhen wir auch unsere Prognose zur PACME-Marge (Gewinn nach

Materialkosten und Marketingaufwand) von 12% auf 50%. Wir sehen den fairen

Wert der Aktie nunmehr bei EUR5,40 (vorher: EUR5,80). Wir behalten unsere

Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE

(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 5.80 to EUR 5.40.

Abstract:

Valneva has raised a gross EUR50m through a private placement. Around 81% of

the placement was allocated to US investors, including several high profile

healthcare funds. Valneva's end-June cash position was EUR37.7m. We forecast

an aggregate free cash outflow of EUR18.6m until the end of 2020. Valneva's

medium term clinical development programme (phase I trials in Chikungunya

and Zika and the imminent start of a phase II trial in Lyme disease) are

thus amply financed. We had previously assumed that the costs of the phase

III trial in Lyme disease, which we expect to start during 2021, would be

fully borne by a partner. However, following discussions with management,

we now expect Valneva to share the cost within the framework of a

co-development agreement. We note that Glaxo Smith Kline (GSK), has an

option to partner on the trial. However, even if the costs are split 50-50,

Valneva's share might amount to ca. USD175m. Besides strengthening

Valneva's financial position, the US-led placement should prove useful in

developing relationships which may be helpful in funding the Lyme phase III

trial. We have adjusted our model to reflect the dilution arising from the

just completed issue and an assumed USD100m capital raise towards the end

of 2020. Given our expectation that Valneva will be co-financing the phase

III Lyme Disease trial, we also raise our PACME (profit after costs and

marketing expenses) margin forecast from 12% to 50%. We now see fair value

for the stock at EUR5.40 (previously: EUR5.80). We maintain our Buy

recommendation.

