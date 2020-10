Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^

Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

Unternehmen: Valneva SE

ISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 22.10.2020

Kursziel: EUR9,10

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:

FR0004056851) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 8,60 auf EUR 9,10.

Zusammenfassung:

Valneva hat positive Ergebnisse von VLA15-202 bekanntgegeben, der zweiten

von zwei Phase-II-Studien ihres Lyme-Impfstoffkandidaten VLA15. Wie VLA

15-201 erreichte VLA 15-202 ihre Endpunkte und war in allen getesteten

Dosis- und Altersgruppen sicher, aber die Immunogenität wurde in VLA15-202

gegenüber VLA15-201 weiter erhöht. Diese jüngsten Ergebnisse ebnen Valneva

den Weg, in Absprache mit ihrem Partner Pfizer und der FDA mit der

Fertigstellung der Strategie für die Phase-III-Studie zu beginnen, die

voraussichtlich 2021/22 beginnen wird. Der erfolgreiche Abschluss der

Phase-II-Studie verringert das mit der Entwicklung von VLA15 verbundene

Risiko und veranlasst uns dazu, unser Kursziel von EUR8,60 auf EUR9,10 zu

erhöhen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE

(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

increased the price target from EUR 8.60 to EUR 9.10.

Abstract:

Valneva has announced positive results of VLA15-202, the second of two

phase II studies of its Lyme vaccine candidate, VLA15. Like VLA15-201,

VLA15-202 met its endpoints and was safe across all dose and age groups

tested, but immunogenicity was further enhanced in VLA15-202 vs. VLA15-201.

These latest results clear the way for Valneva to begin finalisation of the

strategy for the phase III trial in consultation with its partner Pfizer

and the FDA. The phase III trial is expected to start in 2021/22. The

successful completion of the phase II trial reduces the risk associated

with the development of VLA15 and causes us to raise our price target from

EUR8.60 to EUR9.10. We maintain our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21752.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

