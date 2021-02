Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzuf...

^

Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

Unternehmen: Valneva SE

ISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 05.02.2021

Kursziel: EUR13,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 14.01.2021 (vorher: Kaufen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:

FR0004056851) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes bestätigt seine

ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 11,00 auf EUR 13,50.

Zusammenfassung:

Valneva hat angekündigt, dass die britische Regierung von ihrer Option

Gebrauch gemacht hat, 40 Mio. Dosen des COVID-19-Impfstoffs VLA2001 für die

Lieferung im Jahr 2022 zu bestellen. Dieses Volumen ist zusätzlich zu der

festen Bestellung der britischen Regierung von 60 Mio. Dosen zur Lieferung

während der zweiten Hälfte dieses Jahres. Die Nachricht kommt Tage nach der

Erklärung von Valneva am 28. Januar, dass das Unternehmen mit der

Herstellung von VLA2001 begonnen und die Rekrutierung für die

Phase-I/II-Studie des Impfstoffs abgeschlossen hat. Wir haben unser

Bewertungsmodell angepasst, um die Übertragung von 40 Mio. Dosen von der

optionalen in die feste Auftragskategorie und die Risikominderung des VLA

2001-Projekts widerzuspiegeln, die mit dem Abschluss der Phase

I/II-Rekrutierung und dem Beginn der Herstellung zusammenhängt. Aus unserer

Sicht erhöhen diese neuesten Nachrichten die Wahrscheinlichkeit, dass die

britische Regierung ihre verbleibenden Optionen für die Lieferung weiterer

30 bis 90 Mio. Dosen zwischen 2023 und 2025 ausüben wird, und dass die

kürzlich abgeschlossenen Sondierungsgespräche mit der EU zu einem festen

Vertrag führen werden. Wir sehen den fairen Wert der Aktie nunmehr bei

EUR13,50 (zuvor: EUR11,00). Wir behalten unsere Empfehlung zum Hinzufügen bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE

(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and

increased the price target from EUR 11.00 to EUR 13.50.

Abstract:

Valneva has announced that the UK government has exercised its option to

order 40m doses of its COVID-19 vaccine, VLA2001, to be supplied in 2022.

This volume is in addition to the firm order from the UK government for the

delivery of 60m doses during the second half of this year. The news comes

days after Valneva's statement on 28 January that it had started

manufacturing VLA2001 and completed recruitment for the phase I/II study of

the vaccine. We have adjusted our valuation model to reflect the transfer

of 40 million doses from the optional to the firm order category and the

partial de-risking of the VLA 2001 project stemming from completion of

phase I/II recruitment and the start of manufacturing. In our view, this

latest news raises the probability that the UK Government will exercise its

remaining options on delivery of a further 30m to 90m doses during 2023 to

2025 and that the recently completed exploratory talks with the EU will

result in a firm contract. We now see fair value for the stock at EUR13.50

(previously: EUR11.00). We maintain our Add recommendation.

