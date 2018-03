Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

Unternehmen: Valneva SE

ISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 14.03.2018

Kursziel: 5,70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:

FR0004056851) veröffentlicht.



Analyst Christian Orquera bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 4,70 auf EUR 5,70.

Zusammenfassung:

Valneva gab gestern bekannt, dass sein lebend-attenuierter

Impfstoffkandidat VLA1553 mit der klinischen Phase-I-Studie in den USA

begonnen hat. Die randomisierte, Beobachter-verblindete, multizentrische

Dosis-eskalierende Studie wird die Sicherheit und Immunogenität des

Impfstoffkandidaten bei ca. 120 gesunden Erwachsenen evaluieren. Die

Phase-I-Studie wird drei unterschiedliche Dosierungen des

Impfstoffkandidaten unter Anwendung einer Einmalimpfung untersuchen. Das

Studiendesign beinhaltet die Untersuchung der Antikörperpersistenz sowie

eine zusätzliche Impfung mit der höchsten Impfstoffdosis nach 6 und 12

Monaten. Durch die Wiederholungsimpfung will Valneva einen Schutz gegen

durch den Impfstoff ausgelöste Virämie (Vorhandensein des Virus im Blut)

und somit erste Anzeichen einer potentiellen Wirksamkeit nachweisen. Aus

unserer Sicht bietet die praktische Einmalimpfung einen wesentlichen

Vorteil gegenüber Impfstoffen der Wettbewerber, die mehrere Impfungen

erfordern. Das Unternehmen erwartet erste Daten aus der Studie Anfang 2019.

Wir haben den Impfstoffkandidaten in unser SOTP-Bewertungsmodell

aufgenommen und ein höheres Kursziel von EUR5,70 (vorher EUR4,70) errechnet.

Top-Line-Daten über den Impfstoffkandidaten VLA15 (Lyme), die in den

nächsten Wochen veröffentlicht werden sollen, sind der nächste wichtige

kurzfristige Pipeline-Katalysator für Valnevas Aktienkursentwicklung. Wir

bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE

(ISIN: FR0004056851). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating

and increased the price target from EUR 4.70 to EUR 5.70.

Abstract:

Valneva announced yesterday that its live-attenuated vaccine candidate

VLA1553 has entered a Phase I clinical study in the US. The randomised,

observer-blinded, dose escalation, multi-centre study will evaluate the

safety and immunogenicity of the vaccine candidate in approx. 120 healthy

adults. The Phase I study will assess three different dose levels of the

vaccine candidate applying a single-shot immunisation. The study design

entails monitoring of antibody persistence as well as an additional

vaccination with the highest vaccine dose at 6 and 12 months. Through the

revaccination Valneva intends to demonstrate protection against vaccine

induced viremia (presence of the virus in the blood) and hence first signs

of potential efficacy. In our view, the convenient one-shot formulation

represents a substantial advantage over competitors' vaccines requiring

several shots. The company anticipates first data from the trial in early

2019. We have included the vaccine candidate in our SOTP-valuation-model,

obtaining a higher price target of EUR5.70 (previously EUR4.70). Top-line data

on the lead vaccine candidate VLA15 (Lyme) due within the next few weeks

will be the next important pipeline related near-term catalyst for

Valneva's share price development. We reiterate our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16207.pdf

