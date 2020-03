Original-Research: Valneva SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

^

Original-Research: Valneva SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SA

Unternehmen: Valneva SA

ISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: Geschäftsbericht 2019

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.03.2020

Kursziel: EUR6,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:

FR0004056851) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 6,00.

Zusammenfassung:

Der Anstieg der Produktverkäufe im Jahr 2019 um 25,2% auf EUR129,5 Mio. (22%

bei konstanten Wechselkursen (CER)) war hauptsächlich auf ein sehr starkes

Umsatzwachstum (+ 60%) des japanischen Enzephalitis-Impfstoffs Ixiaro beim

US-Militär zurückzuführen. Dank der starken Leistung von Ixiaro konnte

Valneva ein EBITDA von EUR7,8 Mio. verzeichnen. Die ursprüngliche Prognose

für 2019 für diese Kennzahl von EUR5 bis EUR10 Mio. wurde somit trotz einer

Belastung von EUR10,7 Mio. nach Beendigung der strategischen

Allianzvereinbarung mit GlaxoSmithKline im Juni bezüglich der

Post-Phase-II-Programme von Valneva erreicht. Die klinische Entwicklung von

VLA15 für Lyme und VLA1553 für Chikungunya verläuft planmäßig. Die ersten

Phase-II-Daten von VLA15 sind für Mitte des Jahres geplant, und das

Management wird voraussichtlich 2020 einen Partner für die

Phase-III-Entwicklung bekannt geben. In der Zwischenzeit wird der Beginn

der VLA1553-Phase-III-Studie ab Mitte des Jahres erwartet (vorbehaltlich

der Bestätigung durch die FDA). Wir hatten zuvor F & E-Ausgaben von EUR42,5

Mio. für 2020 prognostiziert, modellieren jetzt jedoch EUR75 Mio., um einen

früheren Start der Phase-III-VLA1553-Studie als zuvor angenommen

widerzuspiegeln. Dies wird jedoch durch die Risikominderung ausgeglichen,

die sich aus dem erfolgreichen Ende des Phase-II-Treffens mit der FDA zu

VLA1553 Ende Februar ergibt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser

Kursziel von EUR6,00 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE

(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 6.00 price target.

Abstract:

The 25.2% jump in 2019 product sales to EUR129.5m (22% at constant exchange

rates (CER)) was mainly attributable to very strong sales growth (+60%) of

the Japanese encephalitis vaccine, Ixiaro, to the U.S. military. Ixiaro's

strong performance enabled Valneva to record EBITDA of EUR7.8m. The original

2019 guidance for this metric of EUR5-10m was thus achieved despite a EUR10.7m

charge following the June termination of the strategic alliance agreement

with GlaxoSmithKline regarding Valneva's post phase II programmes. Clinical

development of both VLA15 for Lyme and VLA1553 for Chikungunya are

progressing according to plan. First phase II data from VLA15 are scheduled

for mid-year and management expect to announce a partner for phase III

development in 2020. Meanwhile, the start of the VLA1553 phase III trial is

expected from mid-year (pending confirmation by the FDA). We had previously

forecast R&D expenditure of EUR42.5m for 2020, but now model EUR75m to reflect

an earlier start to the phase III VLA1553 trial than we had previously

assumed. However, this is balanced by the reduction in risk entailed by the

successful end of phase II meeting on VLA1553 with the FDA at the end of

February. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR6.00.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/20167.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°