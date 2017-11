Original-Research: Uzin Utz AG (von Montega AG): Halten

^

Original-Research: Uzin Utz AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz AG

Unternehmen: Uzin Utz AG ISIN: DE0007551509

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 15.11.2017 Kursziel: 65,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser

Rekordumsatz in Q3 schlägt sich aufgrund höherer Kostenbasis nicht voll im Ergebnis nieder

Uzin Utz hat heute seine Zwischenmitteilung zu Q3 veröffentlicht.



Darüber hinaus bekräftigte das Unternehmen seine Mittelfristziele.

[Tabelle]

Umsatzdynamik auf sehr hohem Niveau leicht abgeschwächt: Eine unverändert gute Auftragslage im deutschen Bauhauptgewerbe sowie anhaltend gute Konjunkturbedingungen in den für Uzin Utz relevanten Regionen mündeten in Q3 in einen um knapp 7% gestiegenen Umsatz. Dieser lag damit nur marginal unter unseren Erwartungen und über dem bereits außergewöhnlich hohen Wert von Q3 2016.

EBIT rückläufig: Insbesondere aufgrund einer deutlich höheren Materialeinsatzquote i.H.v. 42,2% (Q3 2016: 40,1%) als Folge gestiegener Rohstoffpreise sowie überproportional gestiegener sonstiger betrieblicher Aufwendungen lag das EBIT mit 8,0 Mio. Euro (-1,9%) unter dem vergleichbaren Wert des Vorjahresquartals.

Konjunktur sollte Geschäftsentwicklung weiter stützen: Die positiven Rahmenbedingungen in Uzin Utz' Kernmärkten und insbesondere die Impulse aus der deutschen Bauwirtschaft im Allgemeinen (2017e: +6,0%) und dem Wohnungsbau im Besonderen (2017e: +7,5%) sollten auch in den nächsten Quartalen Bestand haben. Für Q4 ist Uzin Utz optimistisch und erwartet auf Gesamtjahressicht eine Fortsetzung des Wachstumstrends. Darüber hinaus ist das Unternehmen weiter zuversichtlich, seine avisierten Mittelfristziele zu erreichen und dementsprechend bis 2019 einen Umsatz von über 400 Mio. Euro sowie eine EBT-Marge von mehr als 10% zu generieren.

Kennzahlenmodell überarbeitet: Im Zuge der heutigen Quartalsberichterstattung haben wir unsere Umsatz- und Ergebnisannahmen überarbeitet. Aufgrund der Abschwächung der Wachstumsdynamik beim Umsatz und vor dem Hintergrund gestiegener Rohstoffkosten revidieren wir unsere Erlös- und Ergebnisprognosen für 2017 und die kommenden Jahre leicht nach unten.

Fazit: Uzin Utz profitiert weiterhin von der guten Auftragslage im nationalen und internationalen Baugewerbe. Dennoch hat sich die Erlös- und Ergebnisdynamik auf hohem Niveau etwas abgeschwächt. Wir sehen die sehr gute Wettbewerbsqualität und die Wachstumsperspektiven derzeit hinreichend im Kurs eskomptiert. Die Halten-Empfehlung wird mit einem neuen Kursziel von 65,00 Euro (zuvor: 67,00 Euro) bestätigt.

