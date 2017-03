Original-Research: Uzin Utz AG (von Montega AG): Halten

^

Wachstumsdynamik leicht abgeschwächt, aber immer noch auf sehr hohem Niveau

Uzin Utz hat heute im Zuge der Einladung zur Hauptversammlung detaillierte Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht.





Umsatzdynamik in Q4 nur leicht abgeschwächt: Der Umsatz im Jahr 2016 stieg um 7,8% auf 272,9 Mio. Euro und lag im Rahmen unserer Erwartungen. Das implizierte Wachstum von 6,5% in Q4 viel damit schwächer aus als in den ersten neun Monaten (+8,2%), kam aber aufgrund der allgemeinen Marktunsicherheiten insbesondere im Hinblick auf den Ausgang der US-Wahlen nicht unerwartet.

Ergebnis steigt deutlich überproportional: Die gestiegenen Erlöse und vor allem die vom Unternehmen implementierten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung mündeten erneut in einer signifikant überproportionalen Ergebnissteigerung. Das EBIT lag mit 25,8 Mio. Euro rund 29% über dem Vorjahreswert. Der Anstieg des Jahresüberschusses fiel aufgrund einer höheren Steuerquote (32,1% vs. 27,6% in 2015) mit 22% jedoch etwas geringer aus.

Starke Cash-Generierung: Mit 3,70 Euro pro Aktie lag der Free Cashflow signifikant über dem Vorjahreswert (1,14 Euro). Ausschlaggebend hierfür war neben geringeren Investitionen der starke Anstieg des operativen Cashflows (gestiegener Jahresüberschuss, geringe Working Capital-Belastungen). Selbst unter der Annahme einer normalisierten Investitionsquote wäre ein Rekordniveau von fast 2,50 Euro erreicht worden.

Dividende: Vor dem Hintergrund der positiven Ergebnisentwicklung wird der Vorstand der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende i.H.v. 1,30 Euro pro Aktie (MONe: 1,10 Euro) vorschlagen, was einer Dividendenrendite von ca. 2,3% entspricht.

Ziele für 2017 wie gewohnt qualitativ: Für 2017 erwartet Uzin Utz eine moderate Steigerung bei Umsatz und Ergebnis. Diese Ziele erachten wir vor dem Hintergrund der nach wie vor bestehenden Wachstumsdynamik als gewohnt konservativ. Das Mittelfristziel eines Umsatzes i.H.v. 400 Mio. Euro in 2019 (implizierte CAGR: 13,5%) erscheint jedoch mit Blick auf das aktuelle Umsatzniveau etwas zu ambitioniert.

Fazit: Die heute vorgelegten Zahlen unterstreichen die hohe Unternehmensqualität und die gute Wettbewerbspositionierung. Trotz der leichten Wachstumsabschwächung sollte das Sentiment für die Aktie positiv bleiben. Aufgrund der starken Outperfomance in den letzten Monaten bestätigen wir jedoch unsere Halten-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 60,00 Euro.

