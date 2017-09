Original-Research: USU Software AG (von GBC AG): Halten

^

Original-Research: USU Software AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu USU Software AG

Unternehmen: USU Software AG ISIN: DE000A0BVU28

Anlass der Studie: Researchstudie (Update) Empfehlung: Halten Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2018 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann

Neuer Umsatzrekordwert durch anorganisches Wachstum und Erfolge bei der Internationalisierungsstrategie, Ergebnisbelastungen temporärer Natur, Prognosen und Kursziel bestätigt

Die USU Software AG hat im ersten Halbjahr 2017 erwartungsgemäß einen neuen Halbjahres-Umsatzrekord in Höhe von 38,87 Mio.



EUR (VJ: 34,03 Mio. EUR) erzielt. Das 14,2 %ige Wachstum der Umsatzerlöse entstammt dabei jeweils hälftig sowohl einer organischen Geschäftsausweitung als auch anorganischen Effekten. Die im ersten Halbjahr 2017 erworbenen Gesellschaften unitB technology GmbH (erworben im Januar 2017) sowie EASYTRUST SAS (erworben im Mai 2017) trugen erstmalig mit rund 2,4 Mio. EUR zum Konzernumsatz bei. Organisch kletterten demnach die Umsätze ebenfalls um ca. 2,4 Mio. EUR.

Die Ergebnisentwicklung partizipierte aufgrund akquisitionsbedingter Sonder- und Anlaufeffekten noch nicht an der positiven Umsatzentwicklung der USU Software AG. Insgesamt minderte sich das bereinigte EBIT um 53,0 % auf 1,57 Mio. EUR (VJ: 3,33 Mio. EUR). So sind beispielsweise bei der EASYTRUST SAS auf Produktebene Integrationsaufwendungen angefallen, verbunden mit entsprechenden Mehrkosten. Auf Personalebene hatte der Zugang der beiden Gesellschaften, welche zum Ende des Berichtszeitraum 30.06.2017 über 69 Mitarbeiter verfügten, zu einem Anstieg des Personalbestands auf 639 (31.12.2016: 544) geführt. Darüber hinaus hat die USU Software AG die Vertriebsbemühungen für das internationale Wachstum intensiviert, wodurch die Marketing- und Vertriebskosten um 35,3 % überproportional zugelegt haben. Die Verwaltungskosten kletterten ebenfalls aufgrund der getätigten Akquisitionen (Rechtskosten, Transaktionskosten etc.) überproportional stark an. Die negative Ergebnisentwicklung ist unserer Ansicht nach nur temporärer Natur und sollte in den kommenden Berichtsperioden deutlich ins Positive gedreht werden.

Vor diesem Hintergrund hat die USU Software AG sowohl die bisherige Umsatz- als auch Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2017 bestätigt. Unverändert werden für das laufende Geschäftsjahr 2017 ein Konzernumsatz in einer Bandbreite von 86-91 Mio. EUR und ein bereinigtes EBIT in einer Bandbreite von 10,0-11,5 Mio. EUR erwartet. Bis 2020 soll, unter der Voraussetzung weiteren anorganischen Wachstums, ein Umsatzniveau in Höhe von rund 140 Mio. EUR und ein bereinigtes EBIT in Höhe von rund 20 Mio. EUR erreicht werden. Angesichts der Halbjahreszahlen 2017 stufen wir die Gesamtjahres- Guidance als erreichbar ein, weswegen wir unsere Prognosen unverändert lassen (siehe Researchstudie vom 30.05.17). Auf Gesamtjahresbasis dürfte sich der anorganische Umsatzbeitrag, unseren Schätzungen zufolge, auf insgesamt 6,5 Mio. EUR belaufen. Damit sollte die Gesellschaft in der Lage sein, organisch um rund 15 % bzw. 10,9 Mio. EUR gegenüber 2016 zu wachsen.

Auch auf Ergebnisebene bestätigen wir unsere bisherige Prognose und rechnen daher mit einem erheblichen Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr 2017, was jedoch bei der USU Software AG ein gewohntes Bild ist. Für 2017 rechnen wir, analog zur Unternehmensprognose, mit einem bereinigten EBIT in Höhe von 11,29 Mio. EUR. Ein steigendes margenstarkes Lizenzgeschäft sowie der Wegfall von Integrationsaufwendungen und ein zunehmender Deckungsbeitrag durch die deutlich ausgebaute Vertriebsmannschaft, sollten in den kommenden Jahren zu einem überproportionalen Ergebnisanstieg führen.

Angesichts der unveränderten Prognosen bestätigen wir auch unser bisheriges DCF-Bewertungsmodell (siehe Researchstudie vom 30.05.2017) und das darin ermittelte Bewertungsergebnis in Höhe von 25,00 EUR je Aktie. Gegenüber unserer letzten Researchstudie hat sich die USU-Aktie mit einem Kursanstieg in Höhe von 9,9 % deutlich positiv entwickelt. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 25,51 EUR vergeben wir weiterhin das Rating HALTEN.

