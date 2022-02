Original-Research: TubeSolar AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: TubeSolar AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu TubeSolar AG

Unternehmen: TubeSolar AG

ISIN: DE000A2PXQD4

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 17.02.2022

Kursziel: 7,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu TubeSolar AG (ISIN:

DE000A2PXQD4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 7,50.

Zusammenfassung:

Die Zertifizierung der innovativen TubeSolar-Module durch den TÜV Rheinland

verschiebt sich, da noch nicht alle Testprozeduren erfolgreich

abgeschlossen werden konnten. Nach einem Gespräch mit dem Management gehen

wir davon aus, dass der Großteil des Zertifizierungsprozesses bereits

erfolgreich durchlaufen wurde und nur in wenigen Bereichen noch

nachgebessert werden muss. TubeSolar hat kein konkretes Datum bezüglich des

Abschlusses der Zertifizierung genannt. Unter Berücksichtigung der

Tatsache, dass die Neuartigkeit der Module den TÜV im

Zertifizierungsprozess immer wieder vor Herausforderungen stellt und die

Pandemie die Prozesse zusätzlich verlangsamt, gehen wir nunmehr davon aus,

dass die Zertifizierung spätestens im September abgeschlossen sein dürfte.

Der Aufbau der automatisierten Fertigungslinie verzögert sich aufgrund von

Lieferengpässen ebenfalls. Hier rechnet TubeSolar nunmehr mit der

Inbetriebnahme im Herbst. Ursprünglich war der Sommer angepeilt worden.

Aufgrund der Verschiebungen prognostizieren wir nunmehr, dass TubeSolar

2022 keine Umsätze generieren wird. Für 2023E und 2024E haben wir unsere

Schätzungen ebenfalls gesenkt. Wir bleiben aber bei unserer Einschätzung,

dass TubeSolars Technologie das Potenzial hat, sowohl in der

Agri-Photovoltaik (kombinierte landwirtschaftliche und

Solarstrom-Produktion) als auch im Gründachmarkt global relevante

Marktanteile zu gewinnen. Als sehr hilfreich sehen wir die von der

deutschen Bundesregierung geplante gezielte Förderung der Agri-PV über das

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG). Die Bundesregierung rechnet damit, dass

bis zu 200 GW (!) PV zusätzlich auf landwirtschaftlichen Flächen

installiert werden können. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin

ein Kursziel von EUR7,50. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on TubeSolar

AG (ISIN: DE000A2PXQD4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 7.50 price target.

Abstract:

The certification by TÜV Rheinland of the innovative TubeSolar modules has

been postponed because not all test procedures have been successfully

completed. After a discussion with management, we believe that most of the

certification process has already been successfully completed and that only

a few areas still need to be improved. TubeSolar has not given a concrete

date regarding the completion of the certification. Taking into account

that the novelty of the modules time and again poses challenges for the

certification process and that the pandemic is additionally slowing down

TÜV's work, we now assume that the certification will be completed by

September at the latest. The assembly of the automated production line has

also been delayed due to supply bottlenecks. TubeSolar now expects

commissioning to take place in autumn. The original target was summer. Due

to the postponements, we now forecast that TubeSolar will not generate any

revenue in 2022. We have also lowered our estimates for 2023E and 2024E.

However, we maintain our assessment that TubeSolar's technology has the

potential to gain globally significant market share in both

agri-photovoltaics (combined agricultural and solar power production) and

the green roof market. We see the German government's planned targeted

support for agri-PV via the Renewable Energies Act (EEG) as very helpful.

The German government expects that up to 200 GW (!) of additional PV

capacity can be installed on agricultural land. An updated DCF model still

yields a EUR7.50 price target. We confirm our Buy recommendation.

