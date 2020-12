Original-Research: TubeSolar AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: TubeSolar AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu TubeSolar AG

Unternehmen: TubeSolar AG

ISIN: DE000A2PXQD4

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 04.12.2020

Kursziel: 9,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu TubeSolar AG (ISIN:

DE000A2PXQD4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,40.

Zusammenfassung:

Die TubeSolar AG hat die Durchführung einer Kapitalerhöhung zur anteiligen

Finanzierung des Aufbaus der hochautomatisierten Fertigung ihrer

innovativen gitterartigen TubeSolar-Röhrenmodule beschlossen.



Die Module

sind sonnen- und regendurchlässig und insbesondere für den Einsatz in der

Agrophotovoltaik (APV) geeignet. Die APV ist ein schnell wachsendes

PV-Marktsegment und zeichnet sich durch die gleichzeitige Flächennutzung

für Landwirtschaft und Stromproduktion aus, was die Flächenproduktivität um

bis zu 70% steigern kann. Im Zuge der Kapitalmaßnahme soll das Grundkapital

der TubeSolar AG um nominal bis zu EUR1,0 Mio. auf bis zu EUR11,0 Mio. erhöht

werden. Die neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 10 (bestehende

Aktien) zu 1 (neue Aktie) im Rahmen eines öffentlichen Angebots zum

Bezugspreis von EUR6,00 je neuer Aktie zum Bezug angeboten. Der Großaktionär

der TubeSolar AG garantiert die Kapitalerhöhung in voller Höhe. Wir haben

die Kapitalerhöhung bereits in unserem Modell antizipiert. Wir bestätigen

die in unserer Initiating Coverage-Studie vom 29.10.2020 ausgesprochene

Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR9,40.

First Berlin Equity Research has published a research update on TubeSolar

AG (ISIN: DE000A2PXQD4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 9.40 price target.

Abstract:

TubeSolar AG has decided to carry out a capital increase to partially

finance the construction of the highly automated production of its

innovative lattice-like TubeSolar tube modules. The modules are permeable

to sunlight and rain, and particularly suitable for use in

agro-photovoltaics (APV). APV is a TubeSolar AG has decided to carry out a

capital increase to partially finance the construction of the highly

automated production of its innovative lattice-like TubeSolar tube modules.

The modules are permeable to sunlight and rain, and particularly suitable

for use in agro-photovoltaics (APV). APV is a rapidly growing PV market

segment and is characterised by the simultaneous use of land for

agriculture and power production, which can raise area productivity by up

to 70%. In the course of the capital raise, the share capital of TubeSolar

is to be increased by a nominal amount of up to EUR1.0m to up to EUR11.0m. The

new shares will be offered to shareholders at a ratio of 10 (existing

shares) to 1 (new share) as part of a public offer at a subscription price

of EUR6.00 per new share. TubeSolar's major shareholder guarantees the

capital increase in full. We had already anticipated the capital increase

in our model. We confirm the Buy recommendation of our Initiating Coverage

study of 29 October 2020 and the EUR9.40 price target.

