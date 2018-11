Original-Research: The Naga Group AG (von GBC AG): GBC Management Interview

^

Original-Research: The Naga Group AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu The Naga Group AG

Unternehmen: The Naga Group AG

ISIN: DE000A161NR7

Anlass der Studie: GBC Management Interview

Empfehlung: GBC Management Interview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Dario Maugeri, Cosmin Filker

The NAGA Group AG (NAGA) has had a positive news flow following the 2017

IPO in the scale segment of the Frankfurt stock exchange.



The company has

strongly promoted the development of its own product ecosystem and is now

launching another product offensive. The main product NAGA Trader, a

fast-growing social network for traders, is accompanied by NAGA's online

broker, NAGA Markets, with NAGA Exchange and NAGA Guard products now

following suit. Using strong customer growth, the company has published

strong sales and earnings growth with its recently published half-year

figures for 2018. GBC analyst Dario Maugeri spoke with Yasin Sebastian

Qureshi, Management Board member of The NAGA Group.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17293.pdf

Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung: 23.11.2018 (3:12 pm)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 23.11.2018 (3:45 pm)

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°