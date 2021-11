Original-Research: The NAGA Group AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: The NAGA Group AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu The NAGA Group AG

Unternehmen: The NAGA Group AG

ISIN: DE000A161NR7

Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 11,70 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker

Stärkerer Fokus auf Kundenwachstum, Finanzielle Flexibilität durch

Kapitalerhöhung, Prognosen angehoben, Kursziel: 11,70 EUR

Wie erwartet hat die The NAGA Group AG (kurz: NAGA) den eindrucksvollen

Wachstumskurs auch in 2021 fortsetzen können. Dies geht sowohl aus dem

veröffentlichen Halbjahresbericht 2021 als auch aus den zeitgleich

veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2021 hervor.





Nach neun Monaten 2021 weist die Gesellschaft dabei eine Verdoppelung der

Umsatzerlöse auf rund 40,5 Mio. EUR (9M 2020: 20,0 Mio. EUR) aus.

Einerseits profitiert die NAGA von einem von hohen Volatilitäten geprägten

Marktumfeld. Darüber hinaus hatte das Management der NAGA, zur Steigerung

der Marken- und Produktbekanntheit, erhebliche Marketinginvestitionen

getätigt, was sich in einem fortgesetzten Kundenwachstum wiederfindet. In

den ersten drei Quartalen kamen 218.000 neue Nutzer hinzu und da-mit wurde

die Marke von 1,0 Million registrierten Accounts übertroffen. In den ersten

sechs Monaten kletterten die Marketingausgaben deutlich auf 10,75 Mio. EUR

(1.HJ 2020: 2,88 Mio. EUR).

Trotz sichtbar ausgeweiteter Marketingaktivitäten verbesserte sich das

EBITDA in den ersten neun Monaten auf rund 8,6 Mio. EUR (9M 2020: 5,8 Mio.

EUR) und liegt damit sogar deutlich oberhalb des im Gesamtjahr 2020

erwirtschafteten EBITDA (2020: 6,57 Mio. EUR). Demzufolge rechnet das NAGA-

Management für 2021 weiterhin mit einer Steigerung der Umsatzerlöse auf bis

zu 52 Mio. EUR (Erreichungsgrad nach 9 Monaten: 77,9 %) sowie des EBITDA

auf bis zu 15 Mio. EUR (Erreichungsgrad nach 9 Monaten: 57,3 %).

In erster Linie wird NAGA die Marketingaktivitäten weiterhin hoch halten,

um damit die Wachstumsrate bei den Neukunden zu beschleunigen. Für das

Gesamtjahr werden Marketingausgaben (darunter Hauptsponsoring des FC

Sevilla) in Höhe von rund 22,0 Mio. EUR (2020: 6,6 Mio. EUR) erwartet. Die

auf Wachstum ausgerichtete Unternehmensstrategie verfügt, nach der größten

Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte, diesbezüglich über ein

umfangreiches finanzielles Polster. Im September 2021 wurde im Rahmen einer

Kapitalerhöhung Wachstumskapital in Höhe von 22,7 Mio. EUR eingeworben.

Weitere Wachstumstreiber dürften die bereits erfolgten sowie weitere

anstehenden Produkteinführungen sein. Mit NAGA Pay ist beispielsweise eine

neue Zahlungsplattform in den Markt eingeführt worden. Die NAGA Pay vereint

dabei ein IBAN-Konto, eine Visa-Debitkarte, ein Aktiendepot sowie physische

Kryptowallets (Lizenzierung für Kryptowallets steht noch aus). Mit dieser

App sollten die Kunden stärker in der NAGA-Produktwelt eingebunden werden.

Zudem können NAGA-Kunden seit Oktober 2021 physische Aktien zu einem sehr

konkurrenzfähigen Preis von 0,99 EUR pro Trade handeln. Schließlich soll

eine Ausweitung der Geschäftsbasis auch über die geografische Expansion

erfolgen. Im Fokus stehen Australien, Südafrika und die Vereinigten

Arabische Emirate.

Unserer Ansicht nach wird NAGA, nachdem die Produktpalette weitestgehend

fertig entwickelt ist, den Fokus noch stärker auf Kundenwachstum legen und

damit die Marketingaktivitäten noch stärker als von uns erwartet ausweiten.

Während wir für das laufende Geschäftsjahr 2020 mit geschätzten Umsätzen in

Höhe von 54,06 Mio. EUR (bisherige Schätzung: 51,00 Mio. EUR) nur eine

kleine Prognoseanpassung vornehmen, gehen wir für die kommenden

Geschäftsjahren von deutlich höheren Wachstumsraten aus. Für 2022 rechnen

wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 81,10 Mio. EUR (bisher: 66,30 Mio. EUR)

und für 2023 in Höhe von 113,53 Mio. EUR (bisher: 66,30 Mio. EUR).

Angesichts höherer Marketingsaufwendungen sollte die EBITDA-Marge unterhalb

unserer bisherigen Schätzungen liegen. Absolut gesehen dürfte aber das

EBITDA ab 2023 deutlich zulegen.

Die deutliche Anpassung unserer Umsatzschätzungen sowie, die ab 2023 höhere

EBITDA-Schätzung, die gleichzeitig die Grundlage für die Stetigkeitsphase

unseres DCF-Bewertungsmodells darstellt, haben in Summe zu einem Anstieg

des ermittelten fairen Unternehmenswertes geführt. Auch unter

Berücksichtigung der umfangreichen Kapitalerhöhung heben wir unser Kursziel

auf 11,70 EUR (bisher: 9,10 EUR) an. Wir vergeben damit weiterhin das

Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23048.pdf

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 08.11.21 (08:28 Uhr)

Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 08.11.21 (10:30 Uhr)

