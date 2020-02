Original-Research: The NAGA Group AG (von GBC AG): GBC Management Interview

^

Die The NAGA Group AG (NAGA) hat mit Meldung vom 10.01.2020 über eine

deutliche Steigerung der Handelserlöse im vierten Quartal 2019 berichtet.





Insgesamt lag das Handelsvolumen damit im zweiten Halbjahr 2019 mit 27,8

Mrd. EUR um über 90 % über dem Wert des Vorjahres. Flankierend hierzu

verzeichnete die Gesellschaft, nach der Umsetzung des

Restrukturierungsprogramms, eine deutliche Senkung der operativen Kosten.

Unverändert dürfte aber die NAGA sowohl Umsatz- als auch Ergebnisseitig

unter dem Niveau von 2018 gelegen haben. Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat

mit dem NAGA-CEO Benjamin Bilski über die jüngste Entwicklung und die

künftigen Potenziale gesprochen.

GBC AG: Herr Bilski, zum Jahresende 2019 steigerten sich die Handelsumsätze

wieder deutlich um über 90 % gegenüber dem Vorjahr. Was waren die

ausschlaggebenden Faktoren dieser Entwicklung und ist dies als eine

nachhaltige Trendwende zu sehen?

Benjamin Bilski: 2019 war für NAGA ein extrem herausforderndes Jahr. Wir

hatten zum einen den Wechsel im Management, Verlagerungen des operativen

Hauptstandorts sowie fundamentale Probleme damit, wie das Produkt und das

Geschäftsmodell aufgestellt waren. Zudem gab es doch recht starken Druck

auf der Finanzierungsseite, da es im Jahr zuvor einige regulatorische

Veränderungen in Europa in Bezug auf den CFD Handel gab, die sich in der

Summe dann auch auf den Umsatz niedergeschlagen haben.

Jedoch konnten wir besonders ab der 2. Jahreshälfte den Fokus auf das

Kernprodukt sowie die Kundenzufriedenheit legen und dann besonders zum

Jahresende endlich wieder ordentlich arbeiten. In der

Restrukturierungsphase haben wir ebenfalls unser Vorhaben, NAGA außerhalb

von Europa zu vermarkten, Schritt für Schritt umgesetzt. Dies hat uns vor

allem im Q4 schon stark geholfen.

Vergleichen wir nun NAGA heute und vor einem Jahr, so hat sich die gesamte

Firma gewandelt. Wir sind organisierter, es herrscht mehr Fokus auf das

Wesentliche und am wichtigsten ist, dass unser Produkt vom globalen

Marktplatz hervorragend angenommen wird. Die Plattform hat sich extrem

entwickelt und wir sind froh, dass wir in unserem Segment 'Investieren &

Trading' ein absolut einzigartiges Produkt auf dem Markt haben. Wir gehen

deswegen davon aus, dass vermehrt neue Kunden zu NAGA kommen und wir somit

ein nachhaltiges Wachstum zeigen können

GBC AG: Die Steigerung der Handelserlöse wurde dabei auf Basis reduzierter

operativer Kosten erzielt. Welche Maßnahmen haben Sie hier ergriffen und

wie hoch ist das absolute Einsparvolumen?

Benjamin Bilski: Nun, man kann nicht gleich sagen, dass die Kostensenkung

das Umsatzwachstum herbeigerufen hat. Wir haben im Rahmen der

Restrukturierung Aktivitäten eingestellt, die keinen Beitrag geleistet

haben und haben unser Geld in die Bereiche investiert, wo wir klar einen

Return gesehen haben. In der gesamten Phase haben wir dann auch Posten

identifiziert, welche tatsächlich nur noch Kosten generiert haben.

In der Summe sind dadurch die Erträge hoch gegangen und die Kosten runter.

Wir haben auf der operativen Ebene im Monat gute 40% einsparen können, was

sich im Laufe von 2020 dann doch bemerkbar machen wird.

GBC AG: Warum liegen die Akquisitionskosten von 500 EUR je Kunde so

deutlich unter dem von Ihnen genannten Industrieschnitt von 1.000 EUR?

Benjamin Bilski: Dies liegt ganz klar an der Natur unseres Produktes. Man

sollte zwar nie zu romantisch mit seinem eigenen Produkt werden, jedoch

kann ich Ihnen sagen, dass unsere Plattform so langsam das Potenzial

entfaltet, welches wir stets vor Augen hatten. Die Plattform erlaubt es

Kunden, Informationen kostenlos zu erhalten, Trading-Ideen zu bekommen,

sich zu vernetzen und vor allem das Investieren über echte Aktien,

physische Kryptowährungen, CFDs auf ETFS, Forex uvm. - das kombiniert mit

einem digitalen Assetmanagement, einer eigenen Mastercard, das spricht sich

schon rum. Wir sehen sehr gute Anmelderaten vor allem durch Empfehlungen

und dadurch, dass wir uns etwas weg von dem direkten B2C-Akquisitionskanal

bewegt haben und uns mehr auf eine B2B2C-Strategie fokussieren. Sprich: Wir

suchen starke Partner mit einem guten Netzwerk, die NAGA als Tool nutzen um

mit der eigenen Community - überall auf der Welt - vollen Gebrauch von

unserem Angebot zum Investieren, Anlegen und traden machen können.

Wir verfolgen deswegen stark eine 'Platform as a Service'-Strategie und

bauen diesen Gedanken weiter aus. Da die Industrie-Peers stets weiterhin

dies machen, was immer gemacht wurde: Teure Werbeanzeigen, aggressive

Bannerwerbung, gehen wir über das Produkt und Netzwerke, sodass wir hier

gesenkten Akquise-Kosten verzeichnen können.

GBC AG: Was versprechen Sie sich von der Einführung des gebührenfreien

Aktienhandels?

Benjamin Bilski: Für uns war der Handel mit realen Aktien der letzte

fehlende Part um NAGA als 'komplett' anzusehen. Wir hatten mit FX & CFDs

gestartet, dann das Social-Trading perfektioniert und ebenfalls das

Kryptowährungs-Element hinzugefügt bevor wir die Personal-Finance Ebene mit

dem eigenen IBAN und der Mastercard gebracht hatten. Viele Kunden wollten

jedoch z.B. die NAGA Aktie direkt handeln, oder aber auch ohne Hebel oder

Marginbeschränkungen in reale Aktien investieren. Dies war uns schon sehr

lange bewusst und daher haben wir nach langer Entwicklungsphase den

Aktienhandel voll in das Produkt integriert, sodass Kunden nicht einmal ein

Extra-Depot brauchen. Es kann nun alles aus einem Account gehandelt werden.

Von dem Angebot versprechen wir uns, dass wir eine weitere Kundengruppe

ansprechen können und ebenfalls mehr Leute für NAGA begeistern können. Es

gibt natürlich Anleger, die sich vor CFDs scheuen, jedoch gerne in Aktien

investieren. Das Angebot zur sozialen und sogar gebührenfreien Nutzung wird

uns nochmals besser am Markt platzieren.

GBC AG: Stehen auf Produktebene wichtige Einführungen in 2020 an?

Benjamin Bilski: In diesem Jahr gehen wir nur 'vertikal', wenn es um das

Produkt geht. Dies heißt, dass wir uns auf die Verbesserung konzentrieren,

aber erstmal keine neuen Features herausbringen. Unsere Plattform ist sehr

umfangreich und bietet weitaus mehr an als ein klassischer Broker oder eine

klassische Handelsplattform. Wir wollen das Jahr nutzen, um unseren

Wettbewerbsvorteil weiter auszubauen, wenn es um das Produkt geht.

GBC AG: Das abgelaufene Geschäftsjahr dürfte, vor allem durch den Wegfall

der Dienstleistungserlöse, auf Umsatz- und Ergebnisebene deutlich unter dem

Vorjahreswert gelegen sein. Welchen Ausblick können Sie auf das laufende

Geschäftsjahr geben?

Benjamin Bilski: Dies ist korrekt. 2019 liegt unter 2018, welches wir auch

so prognostiziert hatten. In diesem Jahr werden wir uns voll auf die

Vermarktung und den Verkauf der Plattform fokussieren. Wir gehen davon aus,

dass wir unsere Umsätze auf dem Niveau der letzten beiden Quartale 2019

stabilisieren können und rechnen vor allem in der 2. Jahreshälfte mit

weiterem gutem Wachstum. Die Weichen sind gestellt und wir sind

zuversichtlich, dass sich unsere Strategie vor allem im Südostasiatischem

Raum auszahlen wird und dass die Transaktionsanzahl, das Volumen sowie der

Kundenstamm deutlich zulegen wird.

GBC AG: Herr Bilski, ich danke Ihnen für das Gespräch.

