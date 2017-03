Original-Research: Solvesta AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^

Original-Research: Solvesta AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Solvesta AG

Unternehmen: Solvesta AG ISIN: DE000A12UKD1

Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 15.03.2017 Kursziel: EUR 27,30 (bislang 55,30) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 16.12.2016 (Rating Buy) Analyst: Peter Thilo Hasler

Kurseinbruch nach Verlustmeldung

Mit einer Reihe von Meldungen hat Solvesta am vergangenen Freitag überrascht und den Kurs massiv unter Druck gebracht.



Auslöser war die Einschätzung des Wirtschaftsprüfers, nach der für ein konzerninternes Darlehen eine Wertberichtigung erforderlich ist, woraufhin bei der nach HGB bilanzierenden Muttergesellschaft eine Verlustanzeige erforderlich wurde. Diese löste die Pflichtwandlung der im vergangenen Jahr platzierten Wandelanleihe aus, was wiederum die vollständige Entschuldung der AG zur Folge hat. Ungeachtet dessen ist nach u. E. ein Imageschaden entstanden, der eine Überarbeitung unseres Prognosemodells mit vorsichtigeren Annahmen erforderlich macht. In Verbindung mit einer deutlich höheren Anzahl ausstehender Aktien verringert sich unser aus einem DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 27,30 von bislang EUR 55,30. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs entspricht dies einem Kurspotenzial von 87,6%. Wir bestätigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der Solvesta AG.

