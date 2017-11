Original-Research: Solutions 30 SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^

Original-Research: Solutions 30 SE - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Solutions 30 SE

Unternehmen: Solutions 30 SE ISIN: FR0013188844

Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 09.11.2017 Kursziel: EUR 36,10 (bislang EUR 33,00) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 28.09.2017 (Rating Buy) Analyst: Peter Hasler

Ungebrochener Umsatzanstieg nach neun Monaten

Nach neun Monaten konnten die Erlöse um 40,4%, im dritten Quartal um 48,4% gesteigert werden.



Gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal konnte das Umsatzwachstum damit in Q3/2017 wieder deutlich beschleunigt und an die Spitzenwerte des Vorjahres angeknüpft werden. Auslöser des Wachstums waren Übernahmen, insbesondere in Deutschland, die von einem hohen organischen Wachstum von 25,7% begleitet wurden. Angesichts der durchweg über unseren Prognosen liegenden Umsätze heben wir unser aus einem DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 36,10 (bislang EUR 33,00) an. Angesichts eines auf Sicht von zwölf Monaten erwarteten Kurspotenzials von 36,7% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Solutions 30-Aktien.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15847.pdf

Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

