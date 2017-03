^

Original-Research: Sirona Biochem Corp - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Sirona Biochem Corp

Unternehmen: Sirona Biochem Corp ISIN: CA82967M1005

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 07.03.2017 Kursziel: 0,95 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research has published a research update on Sirona Biochem Corp (ISIN: CA82967M1005).



Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from CAD 0.98 to CAD 0.95.

Abstract: Sirona published FY results for the period ending 31 October. Figures were broadly in line with our estimates. As expected, revenues for the fiscal year were limited to the milestone payment of C$0.4m received in June 2016 from Wanbang Biopharmaceuticals. The operating result of C$-2.9m for the year was slightly better than our target (FBe: C$-3.2m), and the company ended the period with a cash balance of C$0.6m. After speaking with management, we believe the company has ample cash reach through H1/17 following the issuance of a convertible note in February 2017. We have partially delayed the initial TFC-849 royalty payments expected this year resulting in a new price target of C$0.95 (previously: C$0.98). Our rating remains Buy.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Sirona Biochem Corp (ISIN: CA82967M1005) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von CAD 0,98 auf CAD 0,95.

Zusammenfassung: Sirona Biochem hat die Jahresergebnisse für den Zeitraum bis 31. Oktober veröffentlicht. Die Zahlen stimmen weitgehend mit unseren Schätzungen überein. Erwartungsgemäß waren die Umsatzerlöse auf eine Meilensteinzahlung in Höhe von C$0,4 Mio. von Wanbang Biopharmaceuticals in Juni 2016 beschränkt. Das Betriebsergebnis für das GJ in Höhe von C$-2,9 Mio. fiel leicht besser als unsere Prognose aus (FBe: C$-3,2 Mio.), und das Unternehmen beendete die Periode mit liquiden Mitteln von C$0,6 Mio. Nachdem wir mit dem Management gesprochen haben, glauben wir, dass das Unternehmen nach der Ausgabe einer Wandelanleihe in Februar 2017 bis Ende H1/17 hinreichend finanziert ist. Wir haben unsere Erwartungen für die ersten TFC-849-Lizenzgebühren in diesem Jahr teilweise nach hinten verschoben. Dies ergibt ein neues Kursziel von C$0,95 (zuvor: C$0,98). Unsere Empfehlung bleibt weiterhin Kaufen.

