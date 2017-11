Original-Research: Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG

Unternehmen: Schweizer Electronic AG ISIN: DE0005156236

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.11.2017 Kursziel: 25,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Robert-Jan van der Horst

Starke operative Entwicklung in Q3 von One-Offs überschattet

Schweizer Electronic hat gestern solide Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht, musste jedoch das EBITDA-Margenziel aufgrund von Sondereffekten auf den unteren Rand der Bandbreite (7 bis 8%) konkretisieren.



Die wesentlichen Kennzahlen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

[Tabelle]

Strukturelle Trends beflügeln die Nachfrage weiter: Der Auftragseingang lag in Q3 mit 41,4 Mio. Euro um 33,5% über Vorjahr. Neben der ungebrochen hohen Nachfrage der Automobilindustrie (AE 28,6 Mio. Euro, +13,0%) konnte Schweizer die Aufträge aus der Industrieelektronik auf 10,4 Mio. Euro verdoppeln. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,7% auf 29,9 Mio. Euro. Der Umsatzanteil außerhalb der Automobilindustrie erhöhte sich von 23,4% auf 31,8%.

Hohe Auslastung am Stammwerk hemmt Wachstum: Der vergleichsweise geringe Umsatzanstieg ist u.E. auf die bereits hohe Auslastung am Stammwerk in Schramberg zurückzuführen. Schweizer ist daher seit Jahren bemüht, über Joint-Ventures eine Produktion in Asien zu errichten. Da es dabei in der Vergangenheit immer wieder zu Rückschlägen gekommen war, hat das Unternehmen nun eine Projektstudie für eine Eigenproduktion in Auftrag gegeben. Wir halten dies für einen wichtigen Schritt, um zukünftige Wachstumspotenziale realisieren zu können.

Sondereffekte belasten die Profitabilität: Die Bruttomarge verbesserte sich durch die hohe Auslastung um 2PP auf 18,8%. Das EBITDA wurde jedoch durch die Projektstudie (0,2 Mio. Euro) und Prozessrückstellungen (1,5 Mio. Euro) belastet. Die EBITDA-Marge lag in der Folge mit 8,1% (adj. 13,8%) knapp 2PP unter Vorjahr. Damit stiegen die One-Offs im laufenden Jahr auf 3,1 Mio. Euro und somit stärker als erwartet (MONe: 2,7 Mio. Euro). Wir haben unsere Schätzungen für das Gesamtjahr entsprechend angepasst.

Fazit: Die hohe Nachfrage und die starke operative Entwicklung in Q3 bestätigen unseren Investment-Case. Aufgrund der höher als erwarteten One-Offs haben wir unsere Ergebniserwartung für das laufende Jahr aber gesenkt. Auf Basis der aktualisierten Prognosen bestätigen wir unser Kursziel von 25,50 Euro und empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf.

