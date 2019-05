Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

^

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim

AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,30.

Zusammenfassung:

Die Ergebnisse des dritten Quartals 18/19 zeigten eine Steigerung des

Umsatzes um 3,9% auf EUR66,7 Mio.



(Q3 17/18: EUR64,2 Mio.), während das EBIT um

42,6% auf EUR0,8 Mio. (Q3 17/18: EUR1,4 Mio.) zurückging. Das 3. Quartal ist

jedoch saisonbedingt das schwächste Quartal des Jahres. In diesem Jahr

erwarten wir, dass das EBIT des dritten Quartals 4% des Gesamtumsatzes von

2018/19 ausmacht (2017/18: 6%), weshalb die Bewegung der Profitabilität im

dritten Quartal 18/19 nicht sehr bedeutend ist. Der Hauptgrund für die

Abweichung von Umsatz und EBIT im dritten Quartal 18/19 war ein Anstieg der

betrieblichen Aufwendungen um 6,3%, der auf höhere Werbe-, Personal- und

vertriebsbedingte Servicekosten zurückzuführen war. Das Management hat die

Jahresguidance für ein stabiles Volumen, einen höheren Umsatz sowie ein

stabiles EBIT und einen Nettogewinn vor Minderheiten beibehalten. Wir haben

unsere Prognosen für das laufende und die Folgejahre geringfügig nach unten

korrigiert. Unser Kursziel von EUR22,30 belassen wir jedoch unverändert, da

wir ab diesem Bericht eine geglättete Nettoverschuldung (Durchschnitt der

letzten vier Quartale) verwenden, um saisonale Schwankungen im Working

Capital auszugleichen. Die Empfehlung bleibt Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss

Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 22.30 price target.

Abstract:

Q3 18/19 results showed a 3.9% increase in sales to EUR66.7m (Q3 17/18:

EUR64.2m) while EBIT declined 42.6% to EUR0.8m (Q3 17/18: EUR1.4m). However, Q3

is seasonally the weakest quarter of the year. This year we expect Q3 EBIT

to account for 4% of the 2018/19 total (2017/18: 6%) and so the Q3 18/19

move in profitability is not very significant. The main reason for the

divergence of sales and EBIT in Q3 18/19 was a 6.3% increase in operating

expenses stemming from higher advertising, personnel and sales-related

service costs. Management has maintained full year guidance for stable

volume, higher sales, and stable EBIT and net profit before minorities. We

have made minor downward revisions to our forecasts for the current and

subsequent years. But we are leaving our price target of EUR22.30 unchanged,

because from this report on we are using a smoothed net debt figure

(average of four most recent quarters) to even out working capital-related

seasonal fluctuations in this number. The recommendation remains Buy.

