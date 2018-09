Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

^

Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG

Unternehmen: Schloss Wachenheim AG

ISIN: DE0007229007

Anlass der Studie: Geschäftsbericht 2017/18

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 27.09.2018

Kursziel: EUR22,30

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 27.09.2016 (vormals: Kaufen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim

AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 22,50 auf EUR 22,30.

Zusammenfassung:

Der Umsatz und das EBIT von Schoss Wachenheim (SWA) lagen im Geschäftsjahr

2017/18 nahe bei unseren Prognosen und erhöhten sich um 9,6% auf EUR324,5

Mio. (2016/17: EUR296,1 Mio.; FBe: EUR321,2 Mio.) bzw. um 7,4% auf EUR23,8 Mio.

(2016/17: EUR22,2 Mio.; FBe: EUR23,3 Mio.). Der Dividendenvorschlag von EUR0,50

entspricht unserer Prognose und ergibt eine Dividendenrendite von 2,5%. Für

das Jahr 2018/19 geht das Management für den Konzern von einem leichten

Mengenwachstum aus. Es wird erwartet, dass der Umsatz überproportional

steigt, aufgrund der günstigen Verschiebung des Produktmixes durch

steigende Verkäufe von Eigenmarken in Frankreich und Deutschland,

anhaltendes Wachstum bei den Weinverkäufen in Polen und auch wegen

Preissteigerungen, die durch den unterdurchschnittlichen Ertrag der

Weinlese 2017 notwendig wurden.



Das EBIT wird voraussichtlich stabil

bleiben, da höhere Ergebnisse in Deutschland und Frankreich durch

niedrigere Zahlen in den Segmenten Ostmitteleuropa und Übrige Aktivitäten

ausgeglichen werden. Niedrigere Ergebnisse sind in den zwei letzgenannten

Segmenten wahrscheinlich wegen der Nichtwiederholung von Sondereffekten,

die die Performance 2017/18 ankurbelten sowie steigende Kosten in

Polen/Rumänien etc. Unsere EBIT-Prognosen für 2019/20 und 2020/21 werden um

10,0% bzw. 10,4% reduziert und spiegeln hauptsächlich die vorsichtige

Aussage des Managements wider, dass steigende Kosten in Ostmitteleuropa

Teil des Grundes für den Rückgang im erwarteten EBIT für 2018/1919 sind.

Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass die Traubenlese im Jahr 2018 besser

ausfallen wird als im Jahr 2017. Dies deutet darauf hin, dass die

Rohweinkosten für das Geschäftsjahr 2019/20 niedriger sein werden als im

Jahr 2018/19 und der Wettbewerb SWA zu Produktpreissenkungen veranlassen

könnte. Dies spiegelt sich in unserer Umsatzwachstumsprognose von 0,9% für

2019/20 wider. Die Bevorratung mit 2018er Rohwein dürfte aber zum höheren

Free Cashflow im laufenden Geschäftsjahr beitragen. Nach Änderungen unserer

Prognosen sehen wir für die SWA-Aktie nun einen fairen Wert von EUR22,30

(bisher: EUR22,50). Wir bleiben bei unserer Add-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss

Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his

ADD rating and decreased the price target from EUR 22.50 to EUR 22.30.

Abstract:

Schoss Wachenheims (SWA's) 2017/18 sales and EBIT were close to our

forecasts showing a 9.6% rise in sales to EUR324.5m (2016/17: EUR296.1m; FBe:

EUR321.2m) and a 7.4% increase in EBIT to EUR23.8m (2016/17: EUR22.2m; FBe:

EUR23.3m). The dividend proposal of EUR0.50 is in line with our projection and

equates to a yield of 2.5%. For 2018/19, management is guiding toward a

slight increase in volume on a group-wide basis. Sales are expected to

outpace volume due to a favourable shift in the product mix entailed by

increasing sales of own brands in France and Germany, continued growth in

wine sales in Poland, and also because of price rises made necessary by the

below average yield of the 2017 grape harvest. EBIT is expected to remain

stable as higher results in Germany and France are balanced by lower

numbers from the East Central Europe and Other Activities segments. Lower

numbers are likely in the two latter segments because of the non-repetition

of exceptional items which boosted 2017/18 performance, and also rising

costs in Poland/Romania etc. Our EBIT projections for 2019/20 and 2020/21

are reduced by 10.0% and 10.4% respectively and mainly reflect management's

cautionary statement that rising costs in East Central Europe are part of

the reason for the decline in this segment's expected 2018/19 EBIT. Early

indications are that the grape harvest will be better in 2018 than in 2017.

This suggests that for the 2019/20 financial year raw wine costs will be

lower than during 2018/19 and that competitive forces might prompt SWA to

make product price reductions. This is reflected in our 0.9% revenue growth

projection for 2019/20. However, the addition of 2018 raw wine to inventory

should contribute to higher free cash flow in the current financial year.

Following changes to our forecasts, we now see fair value for the SWA share

at EUR22.30 (previously: EUR22.50). We maintain our Add recommendation.

