Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG

Unternehmen: Schloss Wachenheim AG

ISIN: DE0007229007

Anlass der Studie: Q1 2017/18 results

Empfehlung: ADD

seit: 17.11.2017

Kursziel: 23,60 Euro

Letzte Ratingänderung: 28.02.2017; vormals Buy

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss

Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his

ADD rating and maintained his EUR 23.60 price target.





Abstract:

Schloss Wachenheim's Q1 17/18 numbers showed a strong start to its

financial year (ends 30 June) with sales and EBIT up 6.3% and 19.4%

respectively. Sales in Germany benefited from the acquisition of the wine

merchant, Rindchen, and strong organic growth in wine sales in Poland. The

rise in EBIT was mostly attributable to the latter market. We continue to

expect volume to benefit from a positive consumer climate on all of SWA's

markets during 2017/18. Meanwhile, the favourable shift in SWA's product

mix entailed by the Rindchen acquisition, wine sales growth in Poland and

increasing sales of own brands should push the EBIT margin higher this

year. We are leaving our forecasts unchanged ahead of the key Christmas

quarter and maintain our Add recommendation and price target of EUR23.60.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim

AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 23,60.

Zusammenfassung:

Schloss Wachenheims Zahlen für Q1 16/17 zeigten einen guten Start in das

Geschäftsjahr, welches zum 30. Juni endet, mit einem Umsatz- und

EBIT-Anstieg von 6,3% bzw. 19,4%. Der Umsatz in Deutschland profitierte von

der Akquisition des Weinhändlers Rindchen und einem starken organischen

Wachstum des Weinabsatzes in Polen. Der Anstieg des EBITs war hauptsächlich

auf den letztgenannten Markt zurückzuführen. Wir gehen weiterhin davon aus,

dass das Volumen in 2017/18 von einem positiven Konsumklima in allen

Märkten von SWA profitieren wird. Die positive Verschiebung des

Produktmixes von SWA durch die Rindchen-Akquisition, das Wachstum des

Weinabsatzes in Polen und steigende Umsätze mit Eigenmarken dürften die

EBIT-Marge in diesem Jahr weiter erhöhen. Wir lassen unsere Prognosen vor

dem wichtigen Weihnachtsquartal unverändert und behalten unsere

Hinzufügen-Empfehlung und unser Kursziel von 23,60 EUR bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/15891.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°