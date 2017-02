Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG

Unternehmen: Schloss Wachenheim AG ISIN: DE0007229007

Anlass der Studie: Update - Q2 2016/17 results Empfehlung: ADD seit: 28.02.2017 Kursziel: 18,60 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 27.09.2016, vormals BUY Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 17.60 to EUR 18.60.

Abstract: Schloss Wachenheim (SWA) has reported strong results above our forecasts for its important Christmas quarter.



Q2 16/17 sales came in at EUR100.8m (FBe EUR99.9m; Q2 15/16: EUR98.3m) while EBIT of EUR13.0m (FBe EUR12.5m; Q2 15/16: EUR11.2m) was 3.6% above our forecast and 15.9% above the prior year figure. Volume rose 1.2% to 74.6m bottles (Q2 15/16: 73.8m bottles). Company guidance for the full year remains for operating result and net profit before minorities at a stable level compared to 2015/16, even though H1 16/17 EBIT of EUR17.9m was 16.9% or EUR2.6m above the prior year figure of EUR15.3m. Management cautions that advertising spending in Germany is scheduled to rise in the second half and also that the next two quarters will see further declines in private label sales due to contract expiries. In addition the Polish cider market and the lower end of the French sparkling wine market, which have both grown briskly in recent years, are slowing. Against this, improvements in the product mix in Germany continue to have a substantial positive impact on profits, and the East Central Europe segment is benefiting from rising per capita wine consumption in Poland and a revitalised Romanian sparkling wine market. Investors should also bear in mind that Q3 15/16 EBIT was affected by EUR1.2m in exceptional costs in connection with the departure of a member of the management board and restructuring of the sales department. Having weighed up these factors, we are raising our previous 2016/17E EBIT forecast of EUR20.8m to EUR22.1m. We have also adjusted up our numbers for subsequent years and now see fair value for the SWA share at EUR18.60 (previously: EUR17.60). We maintain our Add recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 17,60 auf EUR 18,60.

Zusammenfassung: Schloss Wachenheim (SWA) hat starke Ergebnisse, die oberhalb unserer Prognosen lagen, für das wichtige Weihnachtsquartal berichtet. Im Q2 16/17 betrug der Umsatz EUR100,8 Mio. (FBe: EUR99,9 Mio; Q2 15/16: EUR98,3 Mio.) während das EBIT mit EUR13,0 Mio. (FBe: EUR12,5 Mio; Q2 15/16: EUR11,2 Mio.) unsere Schätzung um 3,6% übertraf und 15,9% über der Vorjahreszahl lag. Der Absatz stieg um 1,2% auf 74,6 Mio. Flaschen (Q2 15/16: 73,8 Mio. Flaschen). Obwohl das H1 16/17 EBIT mit EUR17,9 Mio. 16,9% oder EUR2,6 Mio. oberhalb der Vorjahreszahl von EUR15,3 Mio. lag, bleibt die Konzernguidance für das ganze Geschäftsjahr bei einem stabilen operativen bzw. Nettoergebnis vor Minderheitsanteilen im Vergleich zu 2015/16. Das Management gibt zu bedenken, dass in Deutschland die Werbungskosten anziehen werden, und dass auf diesem Markt während der nächsten zwei Quartale die Absätze der Handelseigenmarken wegen auslaufender Verträge weiterhin zurückgehen werden. Darüber hinaus wird die Entwicklung des polnischen Cider-Marktes sowie des Preiseinstiegsbereiches des französischen Schaumweinmarktes, die in den letzten Jahren beide zügig gewachsen sind, verhaltener. Dagegen wirken sich Produktmixverbesserungen weiterhin signifikant auf die Gewinne in Deutschland aus, und das ostmitteleuropäische Segment ist Nutznießer des steigenden Pro-Kopf-Weinverbrauchs in Polen und des neu belebten Geschäftes mit Sparklings in Rumänien. Die Investoren sollten auch beachten, dass das EBIT im Q3 15/16 um EUR1,2 Mio. an außergewöhnlichen Posten in Zusammenhang mit dem Aussscheiden eines Vorstandes und der Restrukturierung des Vertriebes reduziert wurde. Nach Abwägung dieser Faktoren heben wir unsere bisherige 2016/17E EBIT-Prognose von EUR20,8 Mio. auf EUR22,1 Mio. an. Wir haben unsere Schätzungen für die darauffolgenden Jahre auch nach oben angepasst und sehen den fairen Wert der SWA-Aktie nunmehr bei EUR18,60 (vorher: EUR17,60). Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung bei.

