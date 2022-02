Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

^

Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG

Unternehmen: Schloss Wachenheim AG

ISIN: DE0007229007

Anlass der Studie: Q2 2021/22 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.02.2022

Kursziel: EUR27,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 19.11.2019 (vorher: Hinzufügen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim

AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 26,00 auf EUR 27,00.

Zusammenfassung:

Der Umsatz in Q2 21/22 stieg um 12,5% auf EUR132,7 Mio. (FBe: EUR127,8 Mio.; Q2

20/21: EUR117,9 Mio.) und lag 3,9% über unserer Prognose, vor allem aufgrund

eines sehr starken organischen Umsatzwachstums (+21%) in Ostmitteleuropa.

Das EBIT lag mit EUR17,6 Mio. (FBe: EUR15,3 Mio.; Q1 20/21: EUR15,6 Mio.) um

15,5% über unserer Prognose und profitierte von der Erholung der Exporte

aus Frankreich aufgrund der Lockerung der pandemiebedingten Beschränkungen

sowie von der oben erwähnten sehr lebhaften Aktivität in Ostmitteleuropa.

Das Weihnachtsquartal macht üblicherweise mehr als die Hälfte des EBITs von

SWA für das Gesamtjahr aus. Aufgrund der starken Leistung während der

Weihnachtszeit hat das Management die Jahresprognose für das EBIT auf EUR26

Mio. bis EUR28 Mio. (bisher: EUR24 Mio. bis EUR26 Mio.) und für den Nettogewinn

vor Minderheiten auf EUR18,5 Mio. bis EUR20,5 Mio. (bisher: EUR17 Mio. bis EUR19

Mio.) erhöht. Wir gehen davon aus, dass die Auswirkungen der russischen

Invasion in der Ukraine auf die Inflation und die Verbraucherstimmung die

Ergebnisse des zweiten Halbjahres 21/22 negativ beeinflussen werden. Die

Stärke der H1-Zahlen lässt uns jedoch vermuten, dass SWA in der Lage sein

wird, die neue, höhere Jahresprognose des Managements zu erreichen, weshalb

wir unsere eigenen Prognosen angehoben haben. Wir sehen den fairen Wert der

SWA-Aktie nun bei EUR27,0 (vorher: EUR26,0) und behalten unsere Kaufempfehlung

bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss

Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his

BUY rating and increased the price target from EUR 26.00 to EUR 27.00.

Abstract:

Q2 21/22 sales rose 12.5% to EUR132.7m (FBe: EUR127.8m; Q2 20/21: EUR117.9m) and

were 3.9% above our forecast due mainly to very strong organic sales growth

(+21%) in East Central Europe. EBIT of EUR17.6m (FBe: EUR15.3m; Q1 20/21:

EUR15.6m) was 15.5% above our forecast and benefitted from the recovery of

exports from France due to easing of pandemic-related restrictions as well

as the above-mentioned very buoyant activity in East Central Europe. The

Christmas quarter customarily accounts for over half of SWA's full-year

EBIT. On the basis of strong performance during the festive season,

management has raised full-year guidance for EBIT to EUR26m-EUR28m (previously:

EUR24m-EUR26m) and for net profit before minorities to EUR18.5m-EUR20.5m

(previously: EUR17m-EUR19m). We expect the impact of the Russian invasion of

Ukraine on inflation and consumer sentiment to negatively affect H2 21/22

performance. However, the strength of the H1 numbers suggests to us that

SWA will still be able to achieve management's new higher full-year

guidance, and so we have revised up our own forecasts. We now see fair

value for the SWA share at EUR27.0 (previously: EUR26.0) and maintain our Buy

recommendation.

