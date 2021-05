Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

^

Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG

Unternehmen: Schloss Wachenheim AG

ISIN: DE0007229007

Anlass der Studie: Q3 2020/21 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.05.2021

Kursziel: EUR22,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 27.02.2020 (zuvor: Hinzufügen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss

Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his

BUY rating and increased the price target from EUR 21.00 to EUR 22.00.

Abstract:

Q3 20/21 sales climbed 6.0% to EUR71.1m (FBe: EUR66.4m; Q3 19/20: EUR67.1m) while

EBIT came in at EUR1.2m (FBe: EUR0.4m; Q3 19/20: EUR-0.3m). Initial recovery from

the pandemic was apparent in Germany and East Central Europe, which both

saw organic volume growth. Performance in East Central Europe was

particularly strong, and was the main reason why results were ahead of our

forecasts. However, organic volume growth in France remained negative and

the France segment was also adversely affected by weak demand from export

markets. Management has revised up full-year guidance on the basis of

results during the first nine months of the 2020/21 financial year. SWA

continue to expect stable volume and sales but are now looking for EBIT in

the range EUR21.0m-EUR23.0m (previously: EUR19.5m- EUR21.5m). Guidance for profit

before minorities is now EUR14.5m-EUR16.5m (previously: EUR13.5m - EUR15.5m). We

have revised up our EBIT forecast for 2020/21 by EUR2m but have lowered our

forecast for 2021/22 by EUR1m mainly because we now expect the recovery of

the France segment to take longer than we previously modelled. We now see

fair value for the SWA share at EUR22.0 (previously: EUR21.0). We maintain our

Buy recommendation.

