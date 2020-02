Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

^

Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG

Unternehmen: Schloss Wachenheim AG

ISIN: DE0007229007

Anlass der Studie: Q2 19/20-Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.02.2020

Kursziel: EUR20,30

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 19. November 2019 (vorher: Hinzufügen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim

AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 22,20 auf EUR 20,30.

Zusammenfassung:

Der Umsatz im zweiten Quartal stieg um 2,3% auf EUR118,6 Mio.



(FBe: EUR120,1

Mio.; Q2 18/19: EUR116,0 Mio.). Der Gesamtumsatz lag nur 1,2% unter unserer

Prognose, aber der Umsatz in Frankreich lag 9,7% unter unserer Erwartung,

während der Umsatz in Ostmitteleuropa 4,1% über unserer Prognose lag. Der

Umsatz in Frankreich ging im Jahresvergleich um 18,1% zurück, was auf das

Auslaufen von Handelseigenmarkenverträgen zum Ende des Kalenderjahres 2018

und einen leichten Umsatzrückgang bei Eigenmarkenprodukten zurückzuführen

ist. Ostmitteleuropa verzeichnete erneut ein sehr starkes Quartal mit einem

Umsatzwachstum von 12,6% und steigenden Gewinnen. Der Umsatz in Deutschland

stieg aufgrund der Akquisition des Weinhändlers Vino Weinhandels GmbH um

5,3%. Das organische Umsatzwachstum war jedoch aufgrund eines zunehmend

herausfordernden Marktumfelds und der nur teilweisen Wiederaufnahme des

Umsatzes mit Weindestillat nach einer fast vollständigen Einstellung dieses

Geschäfts im September-Quartal leicht negativ. Das Konzern-EBIT ging

aufgrund der schwächeren Profitabilität in Deutschland und Frankreich um

13,2% auf EUR12,7 Mio. (FBe: EUR15,3 Mio.; Q2 18/19: EUR14,6 Mio.) zurück. Das

Management von SWA strebt nun ein stabiles Volumen für das Gesamtjahr an

(zuvor: ein leichter Anstieg), erwartet jedoch weiterhin einen leichten

Umsatzanstieg. Bisherige Prognosen sahen ein stabiles EBIT und einen

stabilen Nettogewinn vor Minderheiten vor. Das Management hat nun eine

Bandbreite für das EBIT von EUR20,0 bis EUR22,0 Mio. (GJ 2018/19: EUR23,0 Mio.)

und für das Nettoergebnis vor Minderheiten von EUR14,5 bis EUR16,0 Mio. (GJ

2018/19: EUR16,0 Mio.) festgelegt. Wir haben unsere eigenen Prognosen für das

EBIT im Geschäftsjahr 2019/20 und das Ergebnis vor Minderheiten um 9,9%

bzw. 7,1% gesenkt und auch für die Folgejahre die Prognosen nach unten

angepasst, um den gestiegenen Herausforderungen im Marktumfeld in

Deutschland und Frankreich Rechnung zu tragen. Wir sehen den fairen Wert

der Aktie nunmehr bei EUR20,30 (zuvor EUR22,20). Wir behalten unsere

Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss

Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his

BUY rating and decreased the price target from EUR 22.20 to EUR 20.30.

Abstract:

Q2 sales rose 2.3% to EUR118.6m (FBe: EUR120.1m; Q2 18/19: EUR116.0m). The

overall sales number was only 1.2% below our forecast but sales in France

were 9.7% below our expectation while East Central Europe sales were 4.1%

above our projection. Sales in France fell 18.1% y-o-y due to the expiry of

private label contracts at the end of calendar 2018 and also a slight

decline in sales of own-brand products. East Central Europe had another

very strong quarter with 12.6% sales growth and rising profits. Sales in

Germany climbed 5.3% due to the acquisition of the wine merchant Vino

Weinhandels GmbH, but organic sales growth was slightly negative due to an

increasingly challenging market environment and the only partial resumption

of wine distillate sales following an almost complete halt to this business

during the September quarter. Group EBIT fell 13.2% to EUR12.7m (FBe: EUR15.3m;

Q2 18/19: EUR14.6m) due to weaker profitability in Germany and France. SWA's

management are now guiding towards stable volume for the full year

(previously: a slight rise) but continue to expect sales to rise somewhat.

Previous guidance was for stable EBIT and net profit before minorities.

Management has now given a range for EBIT of EUR20-22m (FY 2018/19: EUR23.0m)

and for net profit before minorities of EUR14.5-16.0m (FY 2018/19: EUR16.0m).

We have revised our own forecasts for FY2019/20 EBIT and profit before

minorities down by 9.9% and 7.1% respectively and have also made downward

adjustments for subsequent years to reflect increased challenges in the

market environment in Germany and France. We now see fair value for the

share at EUR20.30 (previously: EUR22.20). We maintain our Buy recommendation.

