Original-Research: Scherzer & Co. AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

Original-Research: Scherzer & Co. AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu Scherzer & Co. AG

Unternehmen: Scherzer & Co. AG

ISIN: DE0006942808

Anlass der Studie: Endgültige Geschäftszahlen 2021

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.04.2022

Kursziel: 3,80 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 15.09.2021, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen

DAX im Geschäftsjahr 2021 um mehr als das Doppelte outperformt

Mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 konnte die Scherzer & Co. AG

nunmehr das zweite Jahr in Folge außerordentlich erfolgreich abschließen.

Einen maßgeblichen Beitrag dazu leistete mit der Einreichung der MAN-Aktien

im Zuge des Squeeze-out erneut eine Transaktion im Bereich der

Sondersituationen. Aber auch etliche Portfolio-Schwergewichte entwickelten

sich sehr erfreulich. So konnten beispielsweise bei K+S und Rocket Internet

satte Kurszuwächse verbucht sowie bei freenet und GK Software massive

Gewinne realisiert werden.

Neben dem signifikanten handelsrechtlichen Jahresüberschuss zeigte auch der

NAV (Net Asset Value - innerer Wert) der Scherzer-Aktie, der auch die im

Portfolio enthaltenen stillen Reserven abbildet, erneut eine glänzende

Wertentwicklung. So stieg der NAV nach knapp 24 Prozent im Vorjahr unter

Einrechnung der gezahlten Dividende im Berichtszeitraum um gut 32 Prozent

an. Damit wurde der DAX, der in 2020 lediglich auf 3,5 Prozent und in 2021

auf knapp 16 Prozent Plus kam, zum wiederholten Male massiv outperformt.

Auch in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2022, in

denen das Börsenumfeld zunehmend durch den sich verschärfenden und

schließlich in einen Krieg mündenden Konflikt zwischen Russland und der

Ukraine geprägt war, konnte sich Scherzer deutlich vom DAX absetzen. So

musste der deutsche Leitindex von Jahresbeginn bis Ende März einen Rückgang

um 9,3 Prozent hinnehmen. Der innere Wert der Scherzer-Aktie verharrte in

diesem Zeitraum hingegen unbeeindruckt von der Börsenentwicklung bei 3,72

Euro.

Dies bestätigt unseres Erachtens einmal mehr den nachhaltigen Erfolg sowie

auch eine gewisse Krisenresilienz des Investmentkonzepts, das auf einen Mix

aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments mit einem Schwerpunkt

auf Sondersituationen setzt. Zwar wollen wir aus den außerordentlichen

Erfolgen der vergangenen beiden Jahre, die auch aus großen Transaktionen im

Bereich der Abfindungswerte resultierten, keine regelmäßige

Erwartungshaltung für die Zukunft ableiten. Wir bekräftigen jedoch unsere

Einschätzung, dass sich die Anlagestrategie der breit in der Small- und

Mid-Cap-Szene vernetzten Investmentspezialisten auch weiterhin auszahlen

und zu mittel- und langfristig nachhaltig überdurchschnittlichen

Wertzuwächsen führen sollte.

Zum 31. März 2022 wies die Notierung der Scherzer-Aktie auf Basis des

Xetra-Schlusskurses von 3,10 Euro einen Abschlag von 16,7 Prozent auf den

NAV auf. Dieser bewegte sich damit deutlich über dem langjährigen

durchschnittlichen Discount von 9,6 Prozent. Auch bei Ansatz unseres auf

3,80 Euro erhöhten Kursziels bietet das Papier aktuell ein Upside-Potenzial

von über 17 Prozent.

Daher empfehlen wir nach wie vor, den Anteilsschein der Kölner

Beteiligungsgesellschaft zu 'Kaufen'. Als besonders interessant erachten

wir den Titel dabei für mittel- bis langfristig orientierte Investoren

sowie für Anleger mit Interesse an Nachbesserungsthemen, die derartige

Engagements aber nicht selbst eingehen können oder wollen.

