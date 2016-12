Original-Research: Scherzer & Co. AG (von GSC Research GmbH): Halten

Original-Research: Scherzer & Co. AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu Scherzer & Co. AG

Unternehmen: Scherzer & Co. AG ISIN: DE0006942808

Anlass der Studie: Halbj.



-Zahlen 2016, Verkauf FIDOR-Anteil Empfehlung: Halten seit: 22.12.2016 Kursziel: 2,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 22.12.2016, vormals Kaufen Analyst: Alexander Langhorst

Positiver Ergebniseffekt aus Verkauf der FIDOR Bank-Aktien

Wie bekannt stellen wir angesichts der systemisch bedingten Besonderheiten und Unsicherheiten bei Prognosen für Beteiligungsgesellschaften und der damit verbundenen Unsicherheiten unsere Anlageempfehlung für die Scherzer & Co. AG auf den inneren Wert (NAV) der Aktie ab. Dabei bildet der NAV im Gegensatz zur reinen Betrachtung auf Basis des Ergebnisses je Aktie auch die im Portfolio enthaltenen stillen Reserven 'realtime' ab und ist damit nach unserer Meinung aus Investorensicht die deutlich geeignetere Kennzahl zur Bewertung dieses Unternehmens.

Gemäß Meldung zum Abschluss der FIDOR-Transaktion belief sich der innere Wert der Scherzer-Aktie per 19. Dezember 2016 auf 2,23 Euro. Angesichts der seitherigen Kursentwicklung gehen wir von einem unveränderten aktuellen Wert aus. Dieser läge damit knapp 9 Prozent über dem derzeitigen Börsenkurs. Dabei beinhaltet der NAV neben den abgebildeten Nettovermögenspositionen zudem noch eine gewisse Fantasie aus dem vorhandenen Portfolio an Abfindungsergänzungsansprüchen.

Mit dem aktuell bestehenden Abschlag von etwa 8 Prozent auf den geschätzten aktuellen NAV ist der Anteilschein unseres Erachtens weiterhin eine interessante Depotbeimischung für den an Nachbesserungsthemen interessierten Investor, der diese Aktivitäten nicht selbst mit seinem Portfolio abdecken will. Wir gehen auch für das in Kürze endende Geschäftsjahr 2016 von der Zahlung einer unveränderten Dividende von 0,05 Euro aus. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld ergibt sich daraus eine erwartete attraktive laufende Verzinsung des Investments von 2,4 Prozent.

Wir sehen den fairen Wert der Scherzer-Aktie daher - ohne Berücksichtigung der möglichen Ertragschancen aus den Spruchstellenverfahren - auf dem Niveau des von uns geschätzten aktuellen inneren Werts und heben unser Kursziel dementsprechend auf abgerundet 2,20 Euro an. Dabei nehmen wir jedoch unser Votum angesichts des aktuell erreichten Kursniveaus trotz der weiterhin positiven Aussichten von 'Kaufen' auf 'Halten' zurück.

