Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Halten

Original-Research: STEICO SE - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu STEICO SE

Unternehmen: STEICO SE

ISIN: DE000A0LR936

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 20.07.2020

Kursziel: 41,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Charlotte Meese

Erfreuliche Q2-Zahlen führen zur Anhebung der Ergebnis-Guidance

STEICO hat vergangenen Donnerstag den Q2-Bericht veröffentlicht und

erfreuliche Zahlen präsentiert, die in Bezug auf Umsatz und Ergebnis unsere

Erwartungen übertreffen konnten.



Für 2020 bestätigte das Unternehmen die zu

Jahresbeginn reduzierte Umsatzguidance, im Hinblick auf das Margenziel ist

STEICO dagegen optimistischer geworden.

Q2 erwartungsgemäß durch Corona-Effekte gezeichnet: Bedingt durch COVID-19

und die damit verbundenen Einschränkungen der Bauaktivität konnte im

zweiten Quartal lediglich ein leichtes Umsatzwachstum auf 69,8 Mio. Euro

(+1,6% yoy, MONe: 68,7 Mio. Euro) erzielt werden. Infolge tariflicher

Lohnkostensteigerungen am Standort Polen, Produktmixverschiebungen und

negativer Wechselkurseffekte sank das EBIT zwar um 12,7% yoy auf 6,2 Mio.

Euro, übertraf allerdings unsere Prognose von 4,5 Mio. Euro. Trotz einer

geringeren Steuerbelastung reduzierte sich auch das Periodenergebnis um

15,5% yoy auf 3,9 Mio. Euro.

Wachstum trotz inhomogener Marktentwicklung: In H1 konnten dank eines

starken Wachstums in den Kernmärkten Deutschland (+19,3% yoy) und dem

übrigen Alpenraum (+21,8% yoy) die drastischen Umsatzrückgänge in den von

der Pandemie stark betroffenen Ländern (Italien: -24,7% yoy; Frankreich:

-1,6% yoy; UK: -37,4% yoy) überkompensiert werden. Hervorzuheben ist u.E.

auch die erfreuliche Entwicklung im Bereich der Spezialprodukte (+13,5%

yoy), bei denen STEICO vor allem in den USA mit Produkten für den

Straßenbau (u.a. bitumen-umhüllte Holzfaserplatten) zweistellige

Wachstumsraten erzielte.

Kapazitätserweiterung angekündigt: Angesichts der bereits hohen

Kapazitätsauslastung der Produktionswerke und der anhaltend positiven

Wachstumsaussichten im Holzbausektor kündigte STEICO

Erweiterungsinvestitionen für den Bereich der Holzfaser Dämmstoffe sowohl

in Frankreich (Trockenverfahren) als auch in Polen (Nassverfahren) an. Wir

erwarten für die Erweiterungen kumulierte Kosten i.H.v. rund 37 Mio. Euro,

wobei die Anlage zum Nassverfahren zu wirtschaftlich vorteilhaften

Konditionen gebraucht von einem Wettbewerber erworben werden konnte. Die

Inbetriebnahme der beiden Anlagen wird für H2 2021 bzw. H1 2022 avisiert.

Diese Erweiterung hatten wir im Wesentlichen schon antizipiert, sodass wir

die daraus resultierenden Effekte wie Ramp-Up-Kosten und

Effizienzsteigerungen bereits ausreichend in unseren Mittelfrist

Schätzungen berücksichtigt sehen.

Modellprognosen angepasst: Durch die vergleichsweise hohe Stabilität der

Bauwirtschaft und die zunehmenden Lockerungen in den Einzelmärkten rechnet

STEICO mit weiteren Wachstumsimpulsen u.a. aus Nachholeffekten. Auch wir

hatten uns bereits in unserer letzten Publikation positiv zu den

Jahresaussichten geäußert und uns am oberen Ende der ursprünglichen

Guidance positioniert. In Anbetracht des zum Halbjahr erreichten Niveaus

(Umsatz: +3,3% yoy, EBIT-Marge: 8,6%) und der nun erfolgten Anhebung der

EBIT-Margen-Guidance (+100 BP auf 8,5-9,5%) haben wir unsere Prognosen für

2020 dennoch angepasst.

Fazit: Die Q2-Zahlen untermauern unsere positive Sicht auf den Investment

Case und die damit verbundenen Wachstumsaussichten. Aufgrund der

Outperformance in den letzten Wochen (3M: +19,0%) sehen wir diese nun auch

ausreichend im Kurs reflektiert, sodass wir die Aktie trotz neuem Kursziel

von 41,00 Euro (vorher: 40,00 Euro) auf Halten herabstufen.

