Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Halten

Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG

Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE0005751986

Anlass der Studie: Comment Empfehlung: Halten seit: 08.03.2017 Kursziel: 15,00

Erfolgreiches Q4 sorgt für soliden Jahresabschluss, Ziele für 2017 erscheinen jedoch vorsichtig

SMT Scharf hat heute die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht, nachdem Ende Februar bereits vorläufige Eckdaten berichtet worden waren.



Zudem gab das Unternehmen die Ziele für 2017 bekannt. Die wichtigsten Kennzahlen sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Der Umsatz in 2016 betrug 42,6 Mio. Euro und lag damit leicht über den vorläufig berichteten 42,0 Mio. Euro. Der Rückgang von 15,4% war in erster Linie bedingt durch die sehr schwache Performance in Deutschland (-35%) und China (-29%). Erlössteigerungen in Russland (+2%) und Polen (+8%) konnten diese Entwicklung nur marginal abfedern. Der Anteil des Servicegeschäftes stieg aufgrund der verhaltenen Nachfrage bei Neuanlagen erneut deutlich auf 67,5% (2015: 59,4%).

Trotz des signifikant gesunkenen Umsatzes legte das EBIT um rund 9% auf 2,5 Mio. Euro zu. Die EBIT-Marge lag mit 5,8% 100 Basispunkte über unserer Erwartung und dem vom Unternehmen ursprünglich avisierten Zielwert von 4,1%. Zum erfolgreichen Q4 (Umsatz +6,4%; EBIT-Marge: 5,8%) sollten insbesondere die eingeleiteten Maßnahmen zur Profitabilitätsverbesserung sowie die Erholung der Rohstoffpreise beigetragen haben. Ein verbessertes Finanzergebnis und eine geringere Steuerquote (36,1% vs. 42,8%) führten zu einem überproportionalen Anstieg beim Jahresüberschuss (+27%).

Der Auftragsbestand lag per Ende 2016 bei 15,8 Mio. Euro und damit rund 40% über dem Vorjahreswert. Der Auftragseingang i.H.v. 47,10 Mio. war nur marginal höher als 2015. Dennoch impliziert dieser Wert einen deutlichen Anstieg von 19% im 4. Quartal.

Ausblick für 2017 verhalten: Für das Geschäftsjahr 2017 plant SMT Scharf einen Umsatz von 'mindestens 40 bis 44 Mio. Euro' (MONe: 44,5 Mio. Euro) und ein EBIT 'zwischen 2,2 und über 3,0 Mio. Euro' (MONe: 3,3 Mio. Euro, Konsens: 3,3 Mio. Euro).

Fazit: SMT Scharf hat sich in einem schwierigen Umfeld relativ gut behauptet. Die eingeleiteten Effizienzmaßnahmen sollten auch in 2017 zu einer Margenausweitung führen. Wir sehen diesen Aspekt jedoch vor dem Hintergrund der signifikanten Outperformance im Kurs eskomptiert. Wir bestätigen daher trotz eines erhöhten Kursziels von 15,00 Euro (Fortschreibung des DCF-Modells; zuvor: 14,00 Euro) unsere Halten-Empfehlung. Eine nachhaltige Erholung der Rohstoffpreise hingegen würde SMT Scharfs Auftragslage spürbar verbessern.

