Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Halten

Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE0005751986

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 22.02.2017 Kursziel: 14,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser

Vorläufige Zahlen: Geschäftsjahr 2016 mit solidem Abschluss

SMT Scharf hat Anfang dieser Woche vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 berichtet, die umsatzseitig über und in Bezug auf das EBIT im Rahmen unserer Erwartungen ausfielen.





Die endgültigen Zahlen und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2017 wird das Unternehmen am 8. März veröffentlichen. Die bereits berichteten Kennzahlen sind folgender Tabelle zu entnehmen.

[Tabelle]

Solide Umsatzentwicklung im Schlussquartal: In 2016 lag der Umsatz mit 42 Mio. Euro (MONe: 37 Mio. Euro) fast 17% unter dem Vorjahreswert, wobei das Servicegeschäft aufgrund des zurückhaltenden Bestellverhaltens bei Neuanlagen in 2016 nach wie vor den größten Umsatzanteil lieferte (MONe: 72%). Wenngleich die Erlöse auf Gesamtjahresbasis deutlich rückläufig waren, impliziert der Wert für das Schlussquartal jedoch einen Umsatzanstieg von knapp 3%. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der deutlichen Umsatzeinbrüche in Q2 und Q3 (jeweils -41% yoy) positiv zu werten und sollte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass sich die angespannte Situation im Segment Neuanlagen aufgrund gestiegener Rohstoffpreise in Q4 leicht aufhellte.

Profitabilität trotz weiterer Einmaleffekte deutlich gestiegen: Das EBIT des Geschäftsjahres 2016 erreichte mehr als 2 Mio. Euro und war damit marginal besser als von uns prognostiziert. Die EBIT-Marge verbesserte sich um mindestens 170 Basispunkte auf mindestens 4,8% von 3,1% im Geschäftsjahr 2015.

Jahresüberschuss erwartet: Ohne einen genauen Betrag zu nennen, erzielte SMT Scharf trotz der schwierigen Marktbedingungen in 2016 auch auf Nettoebene ein positives Ergebnis, was sich mit unseren Erwartungen deckt (MONe: 1,2 Mio. Euro).

Modellanpassung: Vor dem Hintergrund der besser als erwarteten Zahlen haben wir unsere Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr insbesondere im Hinblick auf das Umsatzvolumen überarbeitet.

Fazit: Nach dem schwierigen zweiten und dritten Quartal 2016 sollte sich im Umsatz- und Ergebnisanstieg des Schlussquartals die Entspannung der Lage auf den Rohstoffmärkten niedergeschlagen haben. Ein Anhalten dieses Trends und die im vergangenen Jahr getätigten Portfolioerweiterungen dürften SMT Scharfs erwartete Wachstumsdynamik unterstützen. Wir bestätigen jedoch angesichts der deutlichen Outperformance unsere Halten-Empfehlung bei unverändertem Kursziel.

