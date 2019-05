Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Sell

^

Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Sell

seit: 24.05.2019

Kursziel: 11,30 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 13.02.2019: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG

(ISIN: DE0007568578) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

stuft die Aktie auf SELL herab aber erhöht das Kursziel von EUR 11,20 auf

EUR 11,30.

Zusammenfassung:

SFC Energy gab Q1-Zahlen bekannt und führte eine Telefonkonferenz durch.

Die Umsatzerlöse des ersten Quartals lagen mit EUR16,5 Mio. über unserer

Prognose und blieben trotz des EUR3,6 Mio.-Auftrags der Bundeswehr in Q1/18

nahezu auf Vorjahresniveau. Ein weniger profitabler Produktmix führte

jedoch zu einem niedrigeren EBIT (EUR0,0 Mio. gegenüber EUR0,7 Mio. in Q1/18).

Der Auftragsbestand verringerte von EUR16,9 Mio. Ende Q1/18 auf EUR13,7 Mio.

Ende Q1/19. Dies deutet darauf hin, dass das zweite Quartal relativ schwach

ausfallen wird, bevor das Wachstum in H2 auf der Grundlage eines starken

Defence- und Security-Geschäfts wieder Fahrt aufnimmt. Das Management

bekräftigte seine Prognose (Umsatz EUR67-74 Mio., bereinigtes EBITDA EUR4,5-7,0

Mio., bereinigtes EBIT EUR3,5-6,0 Mio.). Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt

ein leicht höheres Kursziel von EUR11,30 (bisher: EUR11,20). Nach dem starken

Anstieg des Aktienkurses in den letzten Tagen stufen wir die Aktie von

Hinzufügen auf Verkaufen herab.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/18161.pdf

