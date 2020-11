Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hin...

Weitere Suchergebnisse zu "SFC Energy":

Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 18.11.2020

Kursziel: 15,80 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.05.2020: Herabstufung von Hinzufügen auf Reduzieren

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

Zusammenfassung:

SFC Energy meldete 9M-Zahlen und führte eine Telefonkonferenz durch. Trotz

eines Umsatzrückgangs von 10% auf EUR11,5 Mio. im dritten Quartal waren das

EBIT (EUR0,6 Mio.) und das Nettoergebnis (EUR0,4 Mio.) aufgrund eines

günstigeren Produktmixes und Kostensenkungen leicht positiv. Das Management

erwartet für das vierte Quartal eine deutliche Belebung des Geschäfts im

Vergleich zu den Vorquartalen. Diese Einschätzung wird durch einen starken

Anstieg des Auftragsbestands im Jahresvergleich auf EUR13,0 Mio. (+ 26% J/J)

gestützt. Das Segment Clean Energy & Mobility war der Haupttreiber für

Umsatz und Ergebnis und wuchs im Jahresvergleich um mehr als 116%. Die

Bruttomarge des Segments stieg von 42% auf 44%. Dies glich die schwächeren

Bruttoergebnisse der anderen Segmente aus. SFC gab keine konkrete Guidance,

wiederholte jedoch, dass Umsatz und Rentabilität unter den Vorjahreswerten

liegen werden. Wir haben unsere Ergebnisprognosen für 2020E basierend auf

den 9M-Ergebnissen erhöht. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues

Kursziel von EUR15,80 (zuvor: EUR14,00). Wir stufen die Aktie von Reduzieren

auf Hinzufügen hoch.

°