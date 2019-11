Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hin...

^

Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 18.11.2019

Kursziel: 10,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 16.07.2019: Hochstufung von Verkaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG

(ISIN: DE0007568578) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 11,90 auf EUR

10,00.

First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy

AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

ADD rating and decreased the price target from EUR 11.90 to EUR 10.00.

Abstract:

Following the postponement of a large German defence order, SFC Energy gave

a profit warning. The new 2019 guidance is EUR58-62m in sales (previously:

EUR67-74m) and underlying EBIT of EUR-0.5m to EUR1.5m (previously: EUR3.5m to

EUR6.0m). 2019 figures will also be burdened by a weak oil & gas business due

to subdued investment activity in Canada. Q3 sales were down 5% y/y, and

EBIT was slightly negative. We have lowered our forecasts for 2019E and the

following years. Despite the guidance adjustment, we believe that the

business model is intact and forecast a return to the growth path in 2020E.

SFC confirmed its medium-term outlook with sales of over EUR100m and an

underlying EBITDA margin clearly above 10% in the next three to four years.

An updated DCF model yields a new price target of EUR10.00 (previously:

EUR11.90). We reiterate our Add recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/19405.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

°