Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 19.05.2022

Kursziel: 41,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG

(ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 44,00 auf EUR

41,00.

Zusammenfassung:

SFC hat ihren Q1/22-Bericht veröffentlicht und eine Telefonkonferenz

abgehalten. Im ersten Quartal stieg der Auftragsbestand im Vergleich zum

Vorquartal deutlich auf EUR57,1 Mio. (YE21: EUR30,5 Mio.), und der

Auftragseingang erreichte EUR44,3 Mio. Obwohl die Nachfrage nach SFCs

Produkten weiterhin sehr hoch war, führten Lieferengpässe im Bereich Clean

Power Management zu einem verhaltenen Umsatzwachstum der Gruppe von nur 5%

J/J auf EUR17,9 Mio., was 5% unter unserer Prognose liegt. Die Bruttomarge

wurde durch höhere Material-, Logistik- und Transportkosten belastet und

ging von 36,5% auf 31,3% zurück. Dies führte zu einem niedrigeren

bereinigten EBITDA & EBIT. Da SFC die Produktpreise im Januar und Mai um 8%

bzw. fast 9% erhöht hat, gehen wir davon aus, dass die Bruttomarge im

zweiten Halbjahr wieder steigen wird. Trotz der anhaltenden

Herausforderungen in der Lieferkette erwarten wir eine Verbesserung der

Situation in der zweiten Jahreshälfte aufgrund deutlich erhöhter

Lagerbestände, Kaufvereinbarungen mit Schlüssellieferanten und dem Ersatz

von asiatischen durch europäische Lieferanten. SFC bestätigte die Prognose

für 2022 mit einem Umsatz von EUR75 Mio. bis EUR83 Mio. (was ein jährliches

Wachstum zwischen 17% und 29% bedeutet), einem bereinigten EBITDA von EUR6,0

Mio. bis EUR9,1 Mio. und einem bereinigten EBIT von EUR1,6 Mio. bis EUR2,9 Mio.

Wir senken unsere Prognose für 2022 leicht, um dem schwächer als erwarteten

Q1 Rechnung zu tragen, sehen SFC aber weiterhin auf gutem Weg, die Guidance

zu erreichen. Auf Basis eines aktualisierten DCF-Modells ergibt sich ein

neues Kursziel von EUR41 (bisher: EUR44). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy

AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

BUY rating and decreased the price target from EUR 44.00 to EUR 41.00.

Abstract:

SFC has published its Q1/22 report and held a conference call. In Q1, the

order backlog increased significantly q/q to EUR57.1m (YE21: EUR30.5m), and the

order intake reached EUR44.3m. Although demand for SFC's products remained

very strong, supply chain hiccups in the Clean Power Management segment

resulted in restrained group revenue growth of only 5% y/y to EUR17.9m, which

is 5% below our forecast. The gross margin was burdened by higher material,

logistic, and transportation costs and declined from 36.5% to 31.3%. This

resulted in lower adjusted EBITDA & EBIT. Given that SFC increased product

prices in January and May by 8% and almost 9% respectively, we believe that

higher gross margins will return in H2. Despite ongoing supply chain

challenges, we expect an improved situation in H2 due to significantly

increased inventory, purchase agreements with key suppliers, and the

replacement of Asian suppliers by European ones. SFC confirmed 2022

guidance of EUR75m to EUR83m in sales (implying annual growth between 17% and

29%), adjusted EBITDA of EUR6.0m to EUR9.1m, and adjusted EBIT of EUR1.6m to

EUR2.9m. We lower our 2022 forecast slightly to account for the weaker than

expected Q1 but still see SFC as well on track to reach guidance. An

updated DCF model yields a new price target of EUR41 (previously: EUR44). We

confirm our Buy rating.

