Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Add

Unternehmen: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 17.02.2017 Kursziel: 4,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 6.10.2016 Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herauf und erhöht das Kursziel von EUR 2,30 auf EUR 4,10.

Zusammenfassung: Am 16. Februar hat SFC Energy vorläufige Zahlen für 2016 berichtet und eine Telefonkonferenz abgehalten. Umsatz und EBITDA lagen über unseren Erwartungen. Für 2017 erwartet SFC nachhaltiges Wachstum und eine verbesserte Profitabilität und wird am 6. April eine konkrete Guidance veröffentlichen. Zum Jahresende 2016 stieg der Auftragsbestand um beachtliche 40% J/J auf EUR16,9 Mio. Eine deutliche Erholung des Öl- und Gasgeschäfts und ein starkes Sicherheits- & Industriegeschäft sprechen für eine positive Entwicklung in 2017E. Wir erwarten zweistelliges Umsatzwachstum auf EUR50 Mio. und eine deutlich verbesserte Profitabilität. Da das Finanzierungsrisiko jetzt deutlich niedriger ist, erhöhen wir unser Kursziel auf EUR4,10 (bisher: EUR2,30). Wir stufen die Aktie von Reduzieren auf Hinzufügen hoch.

First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock to ADD and increased the price target from EUR 2.30 to EUR 4.10.

Abstract: On 16 February, SFC Energy reported preliminary 2016 figures and held a conference call. Sales and EBITDA were above our forecasts. For 2017, SFC expects sustainable growth and increased profitability and will give concrete guidance on 6 April. The order backlog soared 40% y/y to EUR16.9m at the end of 2016. A significant revival of the oil & gas business and a strong security & industry business bode well for 2017E. We expect double digit sales growth to EUR50m and significantly improved profitability. As financing risks are now significantly lower we increase our price target to EUR4.10 (previously: EUR2.30). We upgrade the stock to Add from Reduce.

