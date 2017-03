Original-Research: Rupert Resources Ltd. (von True Research): Kaufen

^

Original-Research: Rupert Resources Ltd.



- von True Research

Einstufung von True Research zu Rupert Resources Ltd.

Unternehmen: Rupert Resources Ltd. ISIN: CA78165J1057

Anlass der Studie: Erstempfehlung Empfehlung: Kaufen seit: 23.03.2017 Kursziel: 3 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Nicholas Hornung, Bachelor of Law (LL.B.)

Erste Goldproduktion in 2017 - Nächste Milliarden Story des CEO im Anflug!

Unsere Goldempfehlung ML Gold (WKN A2DF7B) entwickelt sich derzeit prächtig und ist trotz eines Kursanstiegs von über 120 % noch immer massiv unterbewertet! Heute möchten wir Ihnen einen neuen Top-Pick aus dem Bereich Gold vorstellen. Bereits voll finanziert wird im zweiten Halbjahr 2017 die Goldproduktion in Finnland aufgenommen! Hierbei handelt es sich um ein Unternehmen, welches das Potenzial besitzt zu einem Multi-Milliarden Player aufzusteigen. Das letzte große Projekt des ehemaligen Goldmann Sachs Banker und CEO Brian Hinchcliffe sollte jedem Anleger im Bereich der Goldminenaktien ein Begriff sein. Herr Hinchcliffe war Gründer und CEO von Kirkland Lake Gold (A2DHRG), unter seiner Führung explodierte förmlich der Aktienkurs von unter 1 CAD auf in der Spitze über 21 CAD (mehr als 2.000 %!) - Ende 2016 fusionierte das Unternehmen mit Newmarket Gold und besitzt nun einen Börsenwert von über 1,5 Milliarden CAD.

Wir sind der Ansicht, dass unsere heutige Erstempfehlung Ruppert Resources (WKN A0KFZ6) das Potenzial hat in die Fußstapfen der Kirkland Lake Story zu treten! Dies erscheint auf den ersten Blick sehr ambitioniert, in dem nachfolgenden umfangreichen Report wollen wir Ihnen an Hand von Fakten aufzeigen, dass solche immensen Wertsteigerungen bei diesem Unternehmen absolut im Bereich des Möglichen sind, denn in den nächsten Wochen und Monaten erwarten wir eine wahre Flut an bedeutenden Unternehmensmeldungen und erste Kaufempfehlungen großer Investmentbanken - denn noch ist Rupert Resources (WKN A0KFZ6) in Europa noch gänzlich unbekannt, daher ist es unserer Ansicht nach umso wichtiger sich rechtzeitig zu positionieren! Denn in den kommenden Wochen erwarten wir weitere Bohrergebnisse eines umfangreichen Bohrprogramms. Bereits die ersten Bohrungen konnten bereits hervorragenden Ergebnisse von über 245 Gramm Gold pro Tonne erzielen!

Was macht Rupert Resources so interessant? Das gigantische 124 Km² große Projekt Pahtavaara Die gigantische 124Km² große Pahtavaara Liegenschaft mit vollständiger Aufbereitungsanlage und allen dazugehörigen Genehmigungen liegt im zentralen Lapland Greenstone Belt im Norden von Finnland und liegt 100 Km entfernt von Europas größter reiner Goldmine - Kitilia von Agnico Eagle (später mehr hierzu).

Die Pahtavaara Liegenschaft wurde 1986 entdeckt und befand sich von 1996 bis 2014 bereits in Produktion und produzierte über diesen Zeitraum mehr als 350,000 Unzen Gold. Das Projekt hat des weiteren eine hervorragende Infrastruktur vorzuweisen, mit geteerten Straßen zum Projekt und einen Zugang zu einem Starkstromanschluss sind lediglich 5 Kilometer entfernt. Der Abbau kann teils im Tagebau als auch im Untertagebau erfolgen, hier sind bereits mehr als 30 km Untertage entwickelt worden. Das interessante an dem Projekt ist, dass Rupert Resources (WKN A0KFZ6) bereits eine voll funktionsfähigen Aufbereitungsanlage mit einer Mühle besitzt. Die Kapazität liegt derzeit bei 1.400 Tonne Gestein pro Tag und soll stückweise erweitert werden. Dies ist ein riesiger Vorteil für das Unternehmen, denn Aufbereitungsanlagen in dieser Form, sind mit großen Investitionsaufwendungen verbunden und können sehr schnell 50 bis 100 Mio. CAD oder mehr verschlingen. Rupert Resources muss solche immensen Kosten nicht mehr stemmen und wird bereits in 2017 den ersten Goldbarren gießen!

Im Dezember sammelte man 11,5 Mio. CAD von Institutionellen Anlegern ein (u.a. ehemaliger Besitzer von Manchester United-später mehr hierzu), nun ist man voll finanziert um die Produktion Ende 2017 aufzunehmen. Im ersten Jahr der Produktion will man jährlich mehr als 35.000 Unzen/Gold zu sensationellen Kosten von 700$ je Unze fördern. Die derzeitige Gold Ressource von 500.000 Unzen, wird man mittels aggressivem Bohrprogramm (mehr als 60 Bohrungen) steigern und sukzessive die Produktion auf mehr als 100.000 Unzen/Gold erhöhen, was bei dem heutigen Goldpreis (1.250 USD) einen jährlichen Cashflow von mehr als 125 Mio. USD bedeuten würde.

Das Explorations-Potenzial auf dem riesigen124Km² großen Areal ist geradezu sensationell, den bislang wurden lediglich 3 Km rund um die historische Mine erkundet. Wir sind daher der Ansicht, dass es CEO Brian Hinchcliffe mit Rupert Resources (WKN A0KFZ6) die nächste Erfolgsstory gelingen wird. Das Chance/Risiko Verhältnis ist aufgrund der anstehenden Produktion sehr attraktiv und das Potenzial mehr als gigantisch, überzeugen Sie sich selbst!

Milliarden Unternehmen in der Nachbarschaft!

In der Nachbarschaft befinden sich Milliarden Konzern wie Agnico Eagle (WKN 860325) und Boliden ( WKN 983215). Zuletzt sicherte sich Agnico Eagle Mines nur 5 KM entfernt von Rupert Resources (WKN A0KFZ6) ein Landpaket. Die gesamte Region ist seit Kurzem im Aufbruch davon sollte auch Rupert Resources deutlich profitieren!

Europas größte reine Goldmine - Kitilia von Agnico Eagle befindet sich 100 KM entfernt von Pahtavaara und besitzt eine massive Goldresource von über 5 Millionen Unzen Gold und produziert derzeit über 200.000 Unzen im Jahr Untertage zu sensationellen Cashkosten von 709 USD/Unze! Doch nicht nur reine Gold Projekte sind in der näheren Umgebung vorzufinden, die Kevitsa Mine welche sich 35 KM von Ruperts Pahtavaara Projekt befindet wurde in 2016 für über 700 Mio. USD von Boliden Resources übernommen, hierbei handelt es sich um ein Weltklasse Polymetall Projekt mit sehr niedrigen Produktionskosten. Neben Nickel, Kupfer, Gold werden hier auch Platin Metalle abgebaut. Boliden besitzt ein gigantisches Landpaket und möchte dieses schnell entwickeln, man ist auf der Suche nach Joint Venture Partnern- Rupert Resources befindet sich in intensiven Gesprächen mit Boliden!

Mega Entdeckung von Aurion Resources (WKN A1H6VS)

Mit News vom 01.02.2017 (LINK) machte Aurion auf Ihrem Risti Projekt nur wenige Kilometer entfernt von Rupert Resources Pahtavaara Projekt, eine wahnsinnige Entdeckung einer neuen Goldzone, hierbei ergaben 133 Gesteinsproben einen durchschnittlichen Goldgehalt von 74 Gramm Gold pro Tonne, die höchste Probe sogar 1563 Gramm Gold pro Tonne. Nur als Vergleich die durchschnittlichen Goldgehalte produzierender Minen liegen teilweise unter 1 Gramm Gold pro Tonne!

Wie Sie zweifelsohne erkennen können befindet sich die gesamte Region im Aufwind. Wir sind der Ansicht, dass Rupert Resources (WKN A0KFZ6) das Potenzial hat, langfristig gesehen zu einem Milliarden Unternehmen aufzusteigen, die Vergangenheit hat gezeigt, dass der CEO Brian Hinchcliffe dazu mehr als im Stande ist. Das massive Exploration Potential der gigantischen 124km² Liegenschaft von welcher gerade einmal 3km erkundet wurden, kann zum absoluten Companymaker werden. An Hand der oben aufgeführten Entdeckungen der Nachbarschaft sehen Sie das in der Region hochgradiges Gold und verschiedenste Industriemetalle vorhanden sind, welche derzeit äußerst kostengünstig abgebaut werden. Der große Vorteil von Rupert Resources (WKN A0KFZ6) liegt darin, dass man mit dem vorhandenen Cashflow aus der baldigen Goldproduktion die Erkundung der gigantischen Liegenschaft sehr schnell vorantreiben kann.

Denn in den kommenden Wochen erwarten wir weitere Bohrergebnisse eines umfangreichen Bohrprogramms. Bereits die ersten Bohrungen konnten bereits hervorragenden Ergebnisse von über 245 Gramm Gold pro Tonne erzielen!

Management:

Das erfahrene Management Team rund um den CEO Brian Hinchcliffe verfügt über einen sensationellen Track Record und war nicht nur in der Kirkland Lake Story aktiv, sondern in vielen weiteren namenhaften Deals. Rupert Resources hat derzeit 96 Mio. ausstehende Aktien, nach Aussage des Managements befinden sich über 70 % aller Aktien in festen Händen von Insidern (Management, institutionell Anleger wie Großbanken etc.), des Weiteren ist Milliardär und früherer Besitzer von Manchester United Harry Dobson Großaktionär und zeichnete einen Großteil der letzten Kapitalerhöhung über 11,5 Mio. CAD. Herr Dobson war bereits in der Vergangenheit ein sehr guter Indikator für gute Investments, er hielt 6,5 % an Manchester United und verkaufte den Anteil zwei Jahre später für mehr als das doppelte! Aufgrund der grandiosen Entdeckungen in der Nachbarschaft, waren in den vergangenen Wochen viele Insider am Markt aktiv und haben ihre Bestände weiter aufgestockt!

Rupert hat gegenwärtig eine Marktkapitalisierung von über 100 Mio. CAD, aber am Beispiel von Boliden (Projektkauf für über 700 Mio. USD) können Sie sehen wie viel Luft nach oben hier noch sein dürfte, denn die Story steht erst am Anfang.

Diese hohe Insider-Beteiligung ist bei Minenunternehmen als ein großer Vertrauensbeweis zu werten, wenn das Management ihr eigenes Geld in die Firma investiert. Daher sind wir der festen Überzeugung dass, das Management aufgrund des hohen Eigeninteresses, das Kernprojekt mit großen Schritten in Produktion bringen wird und die Exploration der großen Liegenschaft aggressiv vorantreiben wird!

Was wir die kommenden Wochen und Monate erwarten

Bohrergebnisse aus dem aktuellen Bohrprogramm (60 Bohrungen) sowie Bodenproben. Bereits die ersten Bohrungen konnten hervorragenden Ergebnisse von über 245 Gramm Gold pro Tonne erzielen! Definierung neuer Bohrziele zur Erweiterung der bestehenden Ressource mit modernster IP-Technologie Messungen. Bekanntgabe der Aufnahme der Goldproduktion. Des weiteren werden wir in 3 Wochen das Projekt genauer unter die Lupe nehmen, wir haben uns beim Unternehmen für einen Site Visit angemeldet, um genaueres aus erster Hand zu erfahren.

Fazit

Das Management rund um CEO Brian Hinchcliffe ist bekannt dafür, zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Projekten auf dem Markt aktiv zu werden. So gelang es ihm den Unternehmenswert Kirkland Lake Gold (A2DHRG), massiv zu steigern und großen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Wie Sie zweifelsohne erkennen können befindet sich die gesamte Region im Aufwind. Wir sind der Ansicht, dass Rupert Resources (WKN 0KFZ6) das Potenzial hat, langfristig gesehen zu einem Milliarden Unternehmen aufzusteigen, die Vergangenheit hat gezeigt, dass der CEO Brian Hinchcliffe dazu mehr als im Stande ist. Das massive Exploration Potential der gigantischen 124km² Liegenschaft von welcher gerade einmal 3km erkundet wurden, kann zum absoluten Companymaker werden. An Hand der oben aufgeführten Entdeckungen der Nachbarschaft sehen Sie das in der Region hochgradiges Gold und verschiedenste Industriemetalle vorhanden sind, welche derzeit äußerst kostengünstig abgebaut werden. Der große Vorteil von Rupert Resources (WKN A0KFZ6) liegt darin, dass man mit dem vorhandenen Cashflow aus der baldigen Goldproduktion die Erkundung der gigantischen Liegenschaft sehr schnell vorantreiben kann. Daher erwarten wir in den kommenden Monaten einen wahren Höhenflug der Aktie.

°