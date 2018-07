Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. (von First Berlin Equity Research G...

^

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Rock Tech Lithium Inc.

Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc.

ISIN: CA77273P2017

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 23.07.2018

Kursziel: CAD 2.10

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Rock Tech

Lithium Inc. (ISIN: CA77273P1027). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and maintained his CAD 2.10 price target.

Abstract:

RCK has published an updated NI 43-101-compliant resource estimate for its

flagship Georgia Lake Project which shows a 40% increase in Li2O ore to

13.30m tonnes (previously: 9.5m tonnes) while Li2O in situ is up by 51% to

148k tonnes (previously: 98k tonnes). The measured and indicated part of

the resource is 106% higher at 6.58m tonnes (previously: 3.19m tonnes).

This is important because the Preliminary Economic Assessment (PEA) of the

project due to be published over the next few weeks will be based mostly on

the measured and indicated resource figure. The new resource estimate is

part of a NI 43-101 technical report completed by the German mining

consultant, DMT GmbH &Co. KG (DMT) who are also currently preparing the

PEA. Based on the new information published in DMT's technical report, we

have produced a DCF-based valuation for RCK's Georgia Lake project. We see

fair value for the RCK share at CAD2.10. Our previous valuation, which was

based on a peer group comparison, was also CAD2.10. We maintain our Buy

recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Rock Tech Lithium

Inc. (ISIN: CA77273P1027) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 2,10.

Zusammenfassung:

RCK hat eine aktualisierte Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für sein

Georgia Lake Flaggschiffprojekt veröffentlicht, die eine Zunahme des Li2O

-Erzes um 40% auf 13,30 Mio. Tonnen (vorher: 9,5 Mio. Tonnen) zeigt,

während Li2O in situ um 51% auf 148.000 Tonnen gestiegen ist (zuvor: 98.000

Tonnen). Der gemessene und angezeigte Teil der Ressource ist um 106% höher

bei 6,58 Mio. Tonnen (zuvor: 3,19 Mio. Tonnen). Dies ist wichtig, da die

Preliminary Economic Assessment (PEA) des Projekts, die in den nächsten

Wochen veröffentlicht werden soll, hauptsächlich auf der gemessenen und

angezeigten Ressourcenzahl basieren wird. Die neue Ressourcenschätzung ist

Teil eines vom deutschen Bergbauberater DMT GmbH & Co. KG (DMT) gemäß NI

43-101 erstellten technischen Berichtes. DMT verfasst derzeit auch die PEA.

Basierend auf den neuen Informationen, die im technischen Bericht von DMT

vorliegen, haben wir eine DCF-basierte Bewertung für das RCK-Projekt in

Georgia Lake erstellt. Wir sehen den fairen Wert der RCK-Aktie bei CAD2,10.

Unsere vorherige Bewertung, die auf einem Peer-Group-Vergleich basierte,

betrug ebenfalls CAD2,10. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16717.pdf

