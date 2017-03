Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. (von First Berlin Equity Research G...

^

First Berlin Equity Research on 21/03/2017 initiated coverage on Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P1027/ Bloomberg: RCK CN). Analyst Simon Scholes placed a BUY rating on the stock, with a CAD 1.50 price target.

Abstract: Lithium demand growth is accelerating due to the metal's increasing usage in batteries for electric vehicles, electric bicycles and electricity storage. We expect demand for lithium carbonate to rise from 205k tonnes in 2016E to 586k tonnes by 2026E - i.e. at a CAGR of 11.1%. Rock Tech Lithium's (RCK) current NI 43-101 compliant resource estimate shows 9.5m tonnes of resource (3.19 million tonnes grading 1.10% Li2O indicated and 6.31 million tonnes grading 1.00% Li2O inferred) - equivalent to 98,000 tonnes of Li2O in situ. Adjusting for existing dilutive securities, we calculate that the market currently values each tonne of Li2O at RCK's Georgia Lake lithium project at CAD283. Newsflow from a full 2017 development program should ensure that this figure is at least stable. We expect RCK to publish an updated NI 43-101 compliant resource estimate of 15.8m tonnes (163,000 tonnes of Li2O in situ) over the next twelve months. The increase will stem from bringing historically documented resource into compliance with current NI 43-101 standards but also through adding new resource from claim blocks which have so far been underexplored. On this basis, we set a twelve month price target of CAD1.50. Our recommendation is Buy.

First Berlin Equity Research hat am 21.03.2017 die Coverage von Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P1027/ Bloomberg: RCK CN) aufgenommen. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von CAD 1,50.

Zusammenfassung: Die Lithiumnachfrage wächst mit zunehmender Geschwindigkeit, weil das Metall vermehrt in elektrischen Fahrzeugen, elektrischen Fahrrädern und Stromspeichern verwendet wird. Wir rechnen damit, dass die Nachfrage nach Lithiumkarbonat von 205 Tsd. Tonnen in 2016E auf 586 Tsd. Tonnen bis 2026E steigen wird - d.h. mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,1%. Rock Tech Lithium's (RCK) derzeitige NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung weist 9,5 Mio. Tonnen Ressource aus (dabei sind 3,19 Mio. Tonnen nach NI 43-101 'indicated' und weisen einen Li2O-Gehalt von 1,10% auf, und 6,31 Mio. Tonnen sind nach NI 43-101 'inferred' und weisen einen Li2O-Gehalt von 1,00% auf) - äquivalent 98.000 Tonnen Li2O in situ. Bereinigt um bestehende verwässernde Wertpapiere, berechnen wir, dass der Markt jede Tonne Li2O bei RCKs Georgia Lake Lithiumprojekt derzeit zu CAD283 bewertet. Der Newsflow zu einem vollen Entwicklungsprogramm 2017 dürfte dafür sorgen, dass diese Zahl wenigstens stabil bleibt. Wir gehen davon aus, dass RCK innerhalb der nächsten zwölf Monate eine aktualisierte NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung von 15,8 Mio. Tonnen - 163.000 Tonnen Li2O in situ - veröffentlichen wird. Diese Ressourcensteigerung wird durch die Konvertierung historisch aufgezeichneter Ressourcen in NI 43-101-konforme Ressourcen erreicht, aber auch durch das Hinzufügen neuer Ressourcen von bisher wenig erkundeten Lagerstätten. Auf dieser Grundlage kommen wir auf 12-Monats-Sicht auf ein Kursziel von CAD1,50. Unsere Empfehlung lautet Kaufen.

