Original-Research: Ringmetall AG (von Montega AG): Kaufen

Ringmetall AG

Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG

Ringmetall AG ISIN: DE0006001902

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.08.2017 Kursziel: 4,30

Ringmetall nach H1 leicht über Plan

Ringmetall hat gestern vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2017 vorgelegt.





[Tabelle]

Hohe Nachfrage in Kernmärkten: Getrieben durch eine hohe Spannringnachfrage in den Kernmärkten Deutschland und USA sowie höhere Stahlpreise stieg der Umsatz in H1 um 9,7% auf 52,9 Mio. Euro (MONe: 53,7 Mio. Euro). Das im Vorquartal noch dynamische Umsatzwachstum (Q1: +19,2% yoy) wurde in Q2 jedoch von negativen Währungseffekten, insbesondere durch den starken Anstiegs des EUR/USD-Kurses, konterkariert. Im Kernsegment Industrial Packaging lagen die Erlöse auf Halbjahressicht dennoch mit 45,3 Mio. Euro um 12,8% über Vorjahr (Q2: +3,7%). Das Segment Industrial Handling verzeichnete hingegen im Zuge der Neuausrichtung hin zu margenstärkeren Eigenprodukten einen Umsatzrückgang um 5,0% auf 7,6 Mio. Euro.

Stahlpreis- und FX-Effekte schmälern operative Marge: Das Konzern-EBITDA legte in H1 aufgrund stahlpreisbedingt höherer Materialaufwendungen sowie negativer FX-Effekte nur marginal auf 7,1 Mio. Euro zu (VJ: 7,0 Mio. Euro, MONe: 6,7 Mio. Euro). Der leichte Ergebnisrückgang im Segment Industrial Packaging (EBITDA: 6,6 Mio. Euro vs. 7,0 Mio. Euro im VJ) wurde dabei jedoch durch eine deutliche EBITDA-Steigerung im Geschäftsfeld Industrial Handling (0,8 Mio. Euro vs. 0,4 Mio. Euro im VJ) überkompensiert. Geringere Abschreibungen und ein verbessertes Finanzergebnis führten auf Konzernebene zu einem überproportionalen Anstieg des EBT auf 4,3 Mio. Euro (+10,6% yoy).

Vorsichtigerer Ausblick: Die Guidance (Umsatz i.H.v. 98 bis 103 Mio. Euro, EBITDA zwischen 11,5 und 13,0 Mio. Euro) wurde bestätigt. In H2 erwartet der Vorstand jedoch angesichts der Stahlpreis- und Wechselkurseffekte sowie des saisonal üblicherweise ruhigeren Geschäftsverlaufs eine weniger dynamische Entwicklung. Ab Q3 sollte sich aber der zum 01. August vollzogene Zukauf des Spannringproduzenten Latza positiv auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung auswirken. Wir haben unsere Umsatzprognose für 2017 trotz der starken Nachfrage in nahezu allen bearbeiteten Märkten leicht reduziert und antizipieren damit den in H2 voraussichtlich anhaltenden Gegenwind von der Währungsseite. Gesenkte Abschreibungserwartungen führen darüber hinaus trotz vermutlich höherer Materialpreise zu einem leichten Anstieg unserer EBIT-Prognose.

Fazit: Ringmetall befindet sich nach H1 leicht über Plan, so dass wir mit einem Zieleinlauf am oberen Ende der avisierten Bandbreiten rechnen. Auch die mittelfristigen Perspektiven erscheinen aufgrund des Synergiepotenzials der jüngsten Übernahmen und der in Aussicht gestellten weiteren Zukäufe unverändert positiv. Vor dem Hintergrund des u.E. ungerechtfertigten Kursrücksetzers gestern bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 4,30 Euro.

