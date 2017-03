Original-Research: Ringmetall AG (von Montega AG): Halten

^

Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG

Unternehmen: Ringmetall AG ISIN: DE0006001902

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 21.03.2017 Kursziel: 3,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck

Erfolgreiche Integration von Self Industries legt Basis für weitere Akquisitionen

Ringmetall hat gestern vorläufige Zahlen für 2016 und die Guidance für 2017 vorgelegt.





[Tabelle]

Industrial Packaging wächst kräftig, Industrial Handling stagniert: Der Konzernumsatz stieg um 41,5% auf 94,3 Mio. Euro und lag damit am oberen Ende der Zielbandbreite (90 bis 95 Mio. Euro) und auf Höhe unserer Erwartungen (MONe: 94,5 Mio. Euro). Getrieben wurde die Topline allein durch ein kräftiges Wachstum im Kernsegment Industrial Packaging. Hier legten die Erlöse, maßgeblich beeinflusst durch die Ende 2015 akquirierte US-Tochter Self Industries, um 54,2% auf 79,1 Mio. Euro zu. Auch das europäische Spannring-Geschäft hat angesichts einer guten Entwicklung in Deutschland und Italien zur positiven Umsatzentwicklung beigetragen. Im Segment Industrial Handling verblieben die Erlöse mit 15,3 Mio. Euro hingegen auf dem Niveau des Vorjahres. Hier hat sich das in Q3 erstmals im Jahresverlauf erzielte Wachstum somit im Schlussquartal nicht fortgesetzt. Wir gehen davon aus, dass dies der nach wie vor laufenden Umstrukturierung des Geschäftsbereichs geschuldet ist.

Profitabilität deutlich gesteigert: Das Konzern-EBITDA fiel mit 11,4 Mio. Euro etwas schwächer aus als angenommen (MONe: 11,7 Mio. Euro), legte gegenüber dem Vorjahr aber erwartungsgemäß signifikant zu. Das Segment Industrial Packaging konnte das EBITDA mit 11,8 Mio. Euro mehr als verdoppeln und eine beachtliche Profitabilitätssteigerung erzielen (EBITDA-Marge: 14,9% vs. 10,7% in 2015). Industrial Handling hingegen verzeichnete lediglich ein EBITDA auf Vorjahresniveau (0,6 Mio. Euro). Der Vorstand hat daher die Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Prozessoptimierung angekündigt.

Guidance: Für 2017 rechnet das Management mit einem organischen Wachstum auf 98 bis 103 Mio. Euro sowie einer Verbesserung des EBITDA auf 11,5 bis 13,0 Mio. Euro. Die Guidance fällt ergebnisseitig etwas niedriger aus als von uns erwartet, dürfte aber aufgrund der Unsicherheiten in wichtigen Zielmärkten (u.a. Türkei), der laufenden Restrukturierung im Segment Industrial Handling sowie geplanter Akquisitionen bewusst vorsichtig formuliert worden sein. Wir haben unsere Ergebnisschätzung für 2017 zwar leicht reduziert, halten das obere Ende der Zielspanne und damit eine weitere Profitabilitätssteigerung aus heutiger Sicht aber für gut erreichbar.

Fazit: Mit der erfolgreichen Integration von Self Industries wurden alle Jahresziele erreicht, so dass in 2017 weitere Akquisitionen angegangen werden können. Derzeit fehlt es u.E. aber an fundamentalen Kurstreibern. Kursziel und Rating werden daher bestätigt.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/14891.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°