Original-Research: Ringmetall AG (von Montega AG): Halten

Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG

Unternehmen: Ringmetall AG ISIN: DE0006001902

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 16.03.2017 Kursziel: 3,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck

Preview: Jahresziele dürften erreicht worden sein - Kurspotenzial trotz vielversprechender Mittelfristziele gegenwärtig erschöpft

Ringmetall wird am 20. März vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 vorlegen.



Unsere Erwartungen bezüglich der wesentlichen Kennziffern sind nachfolgend dargestellt.

[Tabelle]

Umsatz: Umsatzseitig gehen wir davon aus, dass sich die positive Entwicklung der ersten 9M (+41,6%) im Schlussquartal fortgesetzt hat. Wir rechnen auf Gesamtjahressicht mit Erlösen i.H.v. 94,5 Mio. Euro (+41,7%), womit das obere Ende der Guidance (90 bis 95 Mio. Euro) erreicht wäre. Dabei dürfte das Kernsegment Industrial Packaging, getrieben durch die planmäßige Integration der US-Akquisition Self Industries, einen Umsatzbeitrag von 79,5 Mio. Euro geleistet haben. Für das kleinere Segment Industrial Handling erwarten wir trotz des in Q3 erstmals im Jahresverlauf verzeichneten Wachstums einen Umsatz auf Vorjahresniveau (MONe: 15,0 Mio. Euro).

Ergebnis: Ergebnisseitig dürfte Ringmetall signifikante Zuwächse gegenüber den durch akquisitionsbedingte Sondereffekte belasteten Vorjahreswerten erzielt haben. Wir gehen jedoch davon aus, dass der starke Anstieg der Stahlpreise die Profitabilität im Schlussquartal beeinträchtigt hat. Zudem sollte die Tochtergesellschaft in der Türkei angesichts des drastischen Verfalls der türkischen Lira ein schwaches Ergebnis erzielt haben (Stahleinkauf wird in USD berechnet, Fakturierung ggü. Kunden erfolgt in Landeswährung). Auch das Geschäft in China dürfte noch nicht ganz den Break-Even-Level erreicht haben. Wir haben unsere Ergebnisprognosen vor diesem Hintergrund etwas zurückgenommen. Das Konzern-EBITDA sollte u.E. aber in der oberen Hälfte der avisierten Bandbreite (11 bis 12 Mio. Euro) liegen. Bei einem EPS von 0,15 Euro rechnen wir erneut mit einer Dividende von 5 Cent je Aktie.

Ausblick: Die Guidance für 2017 dürfte ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine überproportionale Ergebnisverbesserung in Aussicht stellen. Als mittelfristige Zielsetzung hat das Management jüngst ein Umsatzvolumen von 200 Mio. Euro und eine Steigerung der EBITDA-Marge auf 15% ausgerufen. Wir trauen Ringmetall weiterhin solides Wachstum zu (MONe CAGR 2017-2022: 4,2%), das Erreichen des Umsatzziels setzt jedoch erneute Übernahmen voraus. Angesichts der starken Cash-Generierung (MONe FCF: 6,9 Mio. Euro) ist Ringmetall u.E. aber für Zukäufe gut gerüstet.

Fazit: Die Jahresziele sollten vollumfänglich erreicht worden sein und der Ausblick profitables Wachstum versprechen. Dies sehen wir durch den Kursanstieg der letzten Wochen aber mittlerweile ausreichend im Kurs eskomptiert. Wir stufen die Aktie daher bei einem leicht erhöhten Kursziel von 3,50 Euro (zuvor: 3,40 Euro) auf 'Halten' zurück.

