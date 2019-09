Original-Research: Ringmetall AG (von Montega AG): Halten

^

Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG

Unternehmen: Ringmetall AG

ISIN: DE0006001902

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 19.09.2019

Kursziel: 3,30

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck

Feedback Fieldtrip: Volatilität bleibt hoch, Visibilität bleibt gering

Ringmetall hat heute finale Zahlen für das erste Halbjahr 2019 vorgelegt,

die umsatz- und ergebnisseitig keine wesentlichen Abweichungen gegenüber

den Mitte August gemeldeten vorläufigen Zahlen zeigten (H1: Umsatz +7,0%

auf 61,8 Mio.



Euro; EBITDA -10,3% auf 5,7 Mio. Euro). Einzig der Rohertrag

fiel aufgrund der nach Anwendung neuer IFRS Standards nicht mehr im

Materialaufwand enthaltenen Kosten für Zeitarbeitskräfte signifikant höher

aus (32,2 Mio. Euro vs. zuvor 26,7 Mio. Euro; Rohertragsmarge H1: 52,2%).

Bereits gestern nahmen wir an einem Fieldtrip mit Investoren am Werk in

Berg (RheinlandPfalz) teil. Der Standort stellt mit 180 Mitarbeitern und

einer Jahresproduktion von ca. 26 Mio. Spannringen das Herzstück der Berger

Group und damit des Segments Industrial Packaging dar. Aufgrund einer

deutlichen Steigerung der Produktionsmengen über die letzten Jahre traten

dort nach Aussage des Vorstands aber zuletzt vermehrt Ineffizienzen und

vereinzelte Qualitätsprobleme auf, so dass Ringmetall einen Teil der

Produktion an kleinere Auslandsstandorte in Italien, Spanien oder der

Türkei verlagert. Letzterer leidet aktuell ohnehin unter einer

Unterauslastung der Kapazitäten und erzielt auch aufgrund von FX-Effekten

aktuell kein positives Ergebnis (MONe EBITDA-Beitrag 2019: -0,3 Mio. Euro).

Im heutigen Conference Call zeigte sich der Vorstand dennoch

zuversichtlich, die obere Hälfte der im Juli angepassten Guidance-Spanne

(EBITDA 8,5-11,0 Mio. Euro) zu erreichen. Bereits berücksichtigt wird dabei

ein positiver Effekt auf das EBITDA i.H.v. ca. 1,5 Mio. Euro aus IFRS 16

(H1: +0,8 Mio. Euro). Insbesondere das Spannring-Geschäft ist derzeit von

einer hohen Volatilität gekennzeichnet. Nach der unstetigen Entwicklung in

Q2 zog die Nachfrage im Juli und August zwar wieder an, aufgrund der für

Deutschland erneut gesenkten Prognosen des Verbands VCI (Produktionsmenge

2019e -6% vs. zuvor -4%) und schwacher Zahlen des Fassherstellers Greif

(Rigid Packaging-Volumen Q3: -5,7%) bleibt der Vorstand insgesamt aber

vorsichtig, so dass gegenwärtig auch für die kommenden Quartale organisch

ein leichter Volumenrückgang im Bereich Spannringe erwartet wird (H1: ca.

-5%). Die zuletzt nachgebenden Stahlpreise sollten aber zumindest zu einer

Stabilisierung der Marge führen.

Deutlich besser verläuft die Entwicklung im Inliner-Geschäft, das nach den

Übernahmen von Nittel Halle und Tesseraux mit einem Marktanteil von ca. 30%

in Europa als Marktführer gilt. Durch das höhere Exposure im Bereich der

Lebensmittelindustrie (Umsatzanteil ca. 30%) ist dieses Geschäft von der

konjunkturellen Abkühlung weniger betroffen und bedient u.a. mit

innovativen Bag-In-Box-Systemen aktuelle Branchentrends. Hier investiert

Ringmetall mit rund 1,5 Mio. Euro (u.a. in eine Biertank-Liner-Maschine) in

2019 ff. ca. 40% der geplanten Gesamt-CAPEX. Größere Akquisitionen schloss

der Vorstand zumindest für 2019 weitestgehend aus.

Fazit: Ringmetall erzielt derzeit allein auf anorganischer Basis Wachstum

und verfügt im Kerngeschäft über eine sehr geringe Visibilität, was ein

adäquates Kostenmanagement erschwert. Vor dem Hintergrund der unsicheren

wirtschaftlichen Lage halten wir das Chance/Risiko-Verhältnis gegenwärtig

für ausgewogen. Wir sehen somit kaum positive Trigger und bestätigen daher

unsere Empfehlung 'Halten' und das Kursziel von 3,30 Euro.

