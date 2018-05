Original-Research: Pharming (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^

Original-Research: Pharming - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Pharming

Unternehmen: Pharming

ISIN: NL0010391025

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 08.05.2018

Kursziel: EUR2,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV

(ISIN: NL0010391025) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 1,90 auf EUR 2,00.

Zusammenfassung:

In Q4/2017 erreichte Pharmings aufs Jahr hochgerechneter Umsatz EUR132 Mio.

Die Investoren fragen sich nun, ob die Firma 2018 angesichts stärker

werdender Konkurrenz auf dem Markt für hereditäres Angioödem-Therapien die

Umsätze wird weiter steigern können. Eine weitere Frage ist, ob die sich

ausschließlich im präklinischen Stadium befindliche Pipeline kurzfristig

für positive Bewertungsimpulse sorgen kann. Wir bejahen beide Fragen. Wir

haben unser Kursziel auf EUR2,00 etwas angehoben (vorher: EUR1,90), um den

stärker als von uns erwarteten Q4/2017-Zahlen Rechnung zu tragen. Wir haben

die präklinischen Pipelineprodukte noch nicht in unsere Bewertung

aufgenommen, sind aber in dieser Studie detailliert auf sie eingegangen und

gehen davon aus, dass sich dies bis Jahresende ändern könnte. Insbesondere

sind wir optimistisch in Bezug auf die Aussichten bei der Pompeschen

Krankheit, wofür Pharming die Einreichung einer investigative new

Drug-Application im späteren Jahresverlauf plant. Wir behalten unsere

Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming

Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 1.90 to EUR 2.00.

Abstract:

Pharming's annualised revenue run-rate reached EUR132m in Q4 2017. Investors

are now asking whether the company can push revenues further ahead in 2018

in the face of increasing competition on the hereditary angioedema (HAE)

market. Another question is whether the preclinical pipeline will have any

near-term impact on valuation. Our answer to both of these questions is

yes. We have raised our price target slightly to EUR2.00 (previously: EUR1.90)

to reflect Q4/2017 numbers which were above our forecasts. We do not yet

include any of the preclinical pipeline products in our valuation but we

have examined these in detail in this study and expect this to change later

on this year. We are particularly optimistic about prospects in Pompe

disease, for which Pharming plans to submit an investigative new drug

application later this year. Our recommendation remains Buy.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16429.pdf

