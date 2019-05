^

Original-Research: Pharming Group NV - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Pharming Group NV

Unternehmen: Pharming Group NV

ISIN: NL0010391025

Anlass der Studie: Q1 19 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.05.2019

Kursziel: EUR1,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV

(ISIN: NL0010391025) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 1,80.

Zusammenfassung:

Der Q1/19-Bericht hat gezeigt, dass Pharming dem gestiegenen

Wettbewerbsdruck gut standhält. Der Umsatz in Q1/19 stieg um 19,5% auf

EUR35,2 Mio. (Q1/18: EUR29,5 Mio.) und lag damit nahe an unserer Prognose. Das

EBIT in Höhe von EUR12,2 Mio. (Q1/18: EUR8,2 Mio.) lag jedoch 26% über unserer

Schätzung, da sowohl die F & E- als auch die allgemeinen und

Vertriebskosten niedriger als von uns modelliert ausfielen. Inzwischen

schreitet die Pipeline-Entwicklung an mehreren Fronten voran. Der Beginn

der Phase-I/II-Studie zur Präeklampsie steht unmittelbar bevor, und in

H1/20 sollten Studien von neuen Verabreichungsmethoden für Ruconest und von

rhC1INH bei Patienten mit akutem Nierenschaden beginnen. Der Beginn der

Phase-I/II-Studien bei Morbus Pompe und Morbus Fabry ist für 2020 bzw. 2021

geplant. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von EUR1,80

bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming

Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 1.80 price target.

Abstract:

The Q1/19 report showed that Pharming is standing up well to increased

competitive pressures. Q1/19 sales up 19.5% at EUR35.2m (Q1/18: EUR29.5m) were

close to our forecast but EBIT of EUR12.2m (Q1/18: EUR8.2m) was 26% above our

estimate because both R&D and G&A expenses were lower than we had modelled.

Meanwhile pipeline development is moving ahead on multiple fronts. The

start of the phase I/II trial in pre-eclampsia is imminent and H1/20 should

see the start of trials of new delivery methods for Ruconest and of rhC1INH

with acute kidney injury patients. The start of phase I/II trials in Pompe

disease and Fabry disease are scheduled for 2020 and 2021 respectively. We

maintain our Buy recommendation and price target of EUR1.80.

