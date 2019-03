^

Original-Research: Pharming Group NV - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Pharming Group NV

Unternehmen: Pharming Group NV

ISIN: NL0010391025

Anlass der Studie: vorläufiges Ergebnis 2018

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.03.2019

Kursziel: EUR1,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV

(ISIN: NL0010391025) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,00 auf EUR 1,80.

Zusammenfassung:

Die vorläufigen Umsatzzahlen von Pharming für das Jahr 2018 (+50,8% auf

EUR135,1 Mio.) lagen nahe an unserer Erwartung von EUR136,3 Mio. Der zunehmende

Wettbewerbsdruck durch Haegarda und Takhzyro im prophylaktischen Bereich,

und im akuten Bereich die Verfügbarkeit ab Mitte 2019 von einer oder

mehreren generischen Versionen von Shires Firazyr, deuten darauf hin, dass

das Umsatzwachstum im Jahr 2019 jedoch niedriger ausfallen wird. Die

überlegene Wirksamkeit von Ruconest im Vergleich zu Firazyr (das

meistverkaufte Produkt für die Behandlung von hereditärem Angioödem), wie

die Ergebnisse eines direkten Vergleichs im Dezember zeigten, die

niedrigeren Kosten im Vergleich zu Haegarda und Takhzyro, und der schnell

wachsende Markt für die Behandlung von Durchbruchsattacken, an denen

Prophylaxepatienten leiden, deuten darauf hin, dass der Umsatz von Ruconest

weiter steigen wird. Nach den vorläufigen Ergebnissen für 2018 und der

Analystentelefonkonferenz haben wir unsere Umsatzprognosen für 2019 und

2020 auf EUR158,0 Mio. bzw. EUR184,2 Mio. gesenkt (zuvor EUR164,7 Mio. bzw.

EUR202,9 Mio.). Wir sehen den Beginn der Phase I/II-Studie mit PGN004 bei

Morbus Pompe nunmehr in H1/20 und nicht in H1/19. Wir gehen jedoch

weiterhin davon aus, dass die ersten Umsätze bei der Pompe'schen Krankheit

Ende 2023 zu erreichen sind. Wir haben unser Kursziel entsprechend unseren

niedrigeren Prognosen gesenkt und sehen nun den fairen Wert bei EUR1,80

(vorher: EUR2,00). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming

Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and decreased the price target from EUR 2.00 to EUR 1.80.

Abstract:

Pharming's preliminary 2018 revenue number (+50.8% to EUR135.1m) was close to

our expectation of EUR136.3m. Increasing competitive pressures from Haegarda

and Takhzyro in the prophylactic setting and the availability of one or

more generic versions of Shire's Firazyr in the acute setting from mid-2019

suggest that revenue growth will be lower this year. However, Ruconest's

superior efficacy vs. Firazyr (the best-selling product for hereditary

angioedema treatment) as demonstrated by the results of a head-to-head

trial in December, the lower cost of treatment using Ruconest vs. Haegarda

and Takhzyro and the rapidly expanding market for treatment of breakthrough

attacks suffered by prophylaxis patients, all suggest that Ruconest sales

will continue to grow. Following the 2018 preliminary results and

conference call, our 2019 and 2020 sales forecasts are EUR158.0m and EUR184.2m

respectively (previously EUR164.7m and EUR202.9m respectively). We also now see

the start of the phase I/II trial of PGN004 in Pompe disease in H1/20

rather than in H1/19. However, we continue to assume first revenues in

Pompe disease in late 2023. We have reduced our price target in line with

our lower forecasts and now see fair value at EUR1.80 (previously: EUR2.00). We

maintain our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17663.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°