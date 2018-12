Original-Research: Pharming Group NV (von First Berlin Equity Research GmbH):...

^

Zusammenfassung:

Die Ergebnisse einer von Forschern initiierten vergleichenden Studie über

Therapien für akute Attacken des hereditären Angioödems (HAE), die am

Freitag veröffentlicht wurden, zeigen eine signifikant niedrigere

Re-Dosierungsrate für Pharmings Ruconest als für die meistverkaufte

Therapie für HAE - Shires Firazyr. 18 (90%) der 20 mit Ruconest behandelten

Anfälle wurden nach der ersten Dosis beseitigt. Pharming stellt fest, diese

Zahl wäre wahrscheinlich 100% gewesen, wenn zwei Patienten sich nicht

selbst unterdosiert hätten, indem sie nur eine Ampulle mit 2.100 IE

verwendeten, anstatt der auf dem Etikett empfohlenen Dosis von 50 IE / kg.

Im Gegensatz dazu benötigten 11 (44%) der 25 Patienten, die Firazyr

einnahmen, eine zweite Dosis. Von diesen 11 Patienten nahmen acht eine

zweite Dosis Firazyr ein. Fünf (62,5%) dieser Dosen schlugen fehl. Zwei

dieser fünf Patienten nahmen eine dritte Dosis Firazyr ein. Eine dieser

Dosen schlug fehl. Firazyr ist das meistverkaufte Produkt für die

Behandlung von HAE im akuten oder prophylaktischen Umfeld. Weltweit betrug

der Umsatz 9M/18 USD 557 Mio. im Vergleich zu USD 117 Mio. für Ruconest.

Frühere nicht vergleichende Studien haben für Ruconest niedrigere

Rückfallraten als für Firazyr aufgezeigt, aber das Marketingpersonal von

Pharming wurde aufgrund der Unterschiede zwischen den Ruconest- und

Firazyr-Studiengestaltungen am Nutzen dieser Daten gehindert. Sie können

jetzt auf die am Freitag veröffentlichten Studienergebnisse verweisen.

Darüber hinaus unterstreicht die Studie das Argument für die Anwendung

eines C1-Inhibitors wie Ruconest als Rettungstherapie im Rahmen eines

prophylaktischen Behandlungsregimes. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei

einem Kursziel von EUR2,00 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming

Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 2.00 price target.

Abstract:

Results of an investigator-initiated comparative real-world study of

therapies for acute attacks of hereditary angioedema (HAE) published on

Friday show a significantly lower re-dosing rate for Pharming's Ruconest

than for the bestselling therapy for HAE - Shire's Firazyr. 18 (90%) of 20

attacks treated with Ruconest were resolved after the first dose. Pharming

say that this number would probably have been 100% had two patients not

underdosed themselves by using only 1 vial of 2,100 IU compared with the 50

IU/kg dose recommended on the label. By contrast 11 (44%) of the 25

patients who took Firazyr required a second dose. Of these 11 patients,

eight took a second dose of Firazyr. Five (62.5%) of these doses failed.

Two of these five patients took a third dose of Firazyr. One of these doses

failed. Firazyr is the bestselling product for treatment of HAE in either

the acute or the prophylactic setting. Worldwide 9M/18 sales amounted to

USD557m compared to USD117m for Ruconest. Past non-comparative studies have

shown lower relapse rates for Ruconest than Firazyr but Pharming's

marketing personnel have been prevented from referencing these data because

of differences between the Ruconest and Firazyr study designs. They can now

reference this comparative study. The study also strengthens the case for

the use of a C1-inhibitor such as Ruconest as a rescue therapy in place of

Firazyr within the context of a prophylaxis regime. We maintain our Buy

recommendation and price target of EUR2.00.

